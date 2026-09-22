El presidente argentino carga contra una Europa que "se está hundiendo"

El presidente argentino, Javier Milei, cargó contra una Europa "que se está hundiendo" por una "maraña de regulaciones" y un "problema migratorio furioso", en una entrevista emitida este lunes en la televisión francesa LCI.

El mandatario ultraliberal, próximo a la extrema derecha en Europa, reiteró sus críticas desde el palacio presidencial en Buenos Aires, antes de viajar la semana próxima a Francia para recibir un premio y lanzar el evento de inversiones Argentina Week.

Preguntado sobre por qué a muchos europeos no les gusta su aliado norteamericano Donald Trump, Milei respondió que a Europa "le molesta escuchar la verdad de cómo se están hundiendo".

Los motivos de este hudimiento serían, en su opinión, "una maraña de regulaciones", "el Estado del bienestar", "un problema migratorio furioso" y el "wokismo".

La palabra inglesa "woke" es usada con frecuencia por ciertos sectores conservadores como etiqueta peyorativa para criticar políticas progresistas.

"Si no se toma conciencia de esta situación, Europa va a dejar de ser lo que representó para Occidente", aseguró Milei, quien elogió en cambio a la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni.

Tras describir un mundo dividido en "tres bloques": "América", Rusia y China, el mandatario explicó que se "alineó" con Estados Unidos e Israel, porque "son quienes mejor representan los valores que hicieron grande a Occidente".

"Europa es un gran signo de interrogación porque no sabemos en qué se va a convertir a la luz de los problemas políticos, económicos y demográficos que tiene", subrayó.

En este sentido, consideró que "la capital de Europa no es Bruselas", sino "Roma". Dijo que la capital de Bélgica, donde tienen su sede las principales instituciones europeas, "encarna la decadencia de Europa", "una muerte lenta, agónica y cobarde".

Milei también apuntó a la "transición demográfica" del Reino Unido para reclamar la soberanía de las Malvinas, unas islas clave en el Atlántico Sur, máxime cuando "el canal de Panamá está al borde de la saturación".

"De ninguna manera nosotros estamos hablando de un conflicto bélico. Nosotros estamos hablando de recuperar las Malvinas por la vía diplomática", precisó tras un reciente pulso con Londres.

Sus declaraciones llegan cuando los partidos ultraderechistas progresan en los principales países de Europa, como Alemania, el Reino Unido y Francia, con un discurso antimigración y crítico con la actual Unión Europea.