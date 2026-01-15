El presidente colombiano anuncia una reunión con Trump en EEUU el 3 de febrero

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que se reunirá en Estados Unidos con su homólogo Donald Trump el 3 de febrero, en medio de una desescalada de tensiones diplomáticas entre ambos mandatarios.

Trump y Petro protagonizaron agrias confrontaciones verbales el año pasado y la tensión aumentó tras el ataque estadounidense a Venezuela el pasado 3 de enero, con amenazas de Trump sobre posibles acciones militares en Colombia.

Ambos bajaron el tono la semana pasada tras una llamada telefónica en la que acordaron limar asperezas.

Petro afirmó el miércoles que su viaje a Estados Unidos "será el 3 de febrero", en declaraciones durante un encuentro televisado con sus ministros. "Ya veremos los resultados de esa reunión", agregó el mandatario izquierdista.

En su primera conversación bilateral, los mandatarios se comprometieron a llevar a cabo acciones conjuntas para golpear al narcotráfico en Colombia, en especial al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla que opera en la frontera con Venezuela.

El gobierno de Trump retiró en 2024 la certificación a Colombia como aliado en la lucha antidrogas, al considerar insuficientes sus esfuerzos para detener el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

Washington también le retiró la visa a Petro.

Tras la intervención estadounidense en Venezuela, Trump acusó sin pruebas a Petro de ser un líder del narcotráfico y dijo que le parecía "bien" llevar a cabo una incursión militar en suelo colombiano, similar a la realizada en Venezuela.

Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo, pero Petro asegura que durante su gobierno se han hecho incautaciones récord de esa droga.

"Por fin hay una comunicación que permite que el presidente y las autoridades de Estados Unidos sepan realmente qué está pasando con la lucha que hemos librado en este gobierno contra los narcóticos", dijo Petro el miércoles.

Colombia y Estados Unidos han sido aliados históricos en asuntos militares y económicos, pero desde que Trump asumió su segundo mandato en 2025, él y Petro han protagonizado los peores momentos de la relación bilateral.