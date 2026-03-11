El presidente de Ucrania visitará España próximamente

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, visitará España en "los próximos días", anunció este miércoles la ministra española de Defensa, Margarita Robles, aunque sin dar una fecha exacta para este desplazamiento.

"No nos podemos olvidar de Ucrania. Ucrania está ahí. Ucrania existe, los próximos días va a venir el presidente Zelenski", indicó Robles durante una rueda de prensa a las afueras de Madrid.

La ministra no dio, sin embargo, más detalles sobre la visita de Zelenski, que sería la cuarta a España desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

El último viaje del presidente ucraniano a España fue el pasado noviembre, cuando acudió, entre otros, al museo de arte Reina Sofía, en el centro de Madrid, para ver el "Guernica", el famoso cuadro de Pablo Picasso, convertido en símbolo universal de las consecuencias de las guerras para los civiles.

En aquella ocasión, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció un paquete de ayuda militar a Ucrania de 615 millones de euros para ayudar al ejército de Kiev frente a la invasión rusa, que sigue ocupando cerca del 20% de su territorio.