El presidente del Gobierno español coincidirá con Trump en la final del Mundial

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, asistirá el domingo a la final del Mundial entre España y Argentina cerca de Nueva York, donde coincidirá con Donald Trump, de quien es crítico, informó a la AFP su oficina.

"El presidente del Gobierno asistirá a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará este domingo en Estados Unidos", indicó la Presidencia del Gobierno en su mensaje.

Desde Estados Unidos, el dirigente socialista viajará directamente a Argelia, donde el lunes realizará una visita oficial.

El domingo en el estadio MetLife, cerca de Nueva York, Sánchez coincidirá con el presidente estadounidense, con quien ha intercambiado críticas en el pasado.

No verá al presidente argentino, Javier Milei, quien declinó asistir a la final de la Copa del Mundo y la verá por televisión desde su residencia, como parte de su ritual al que le atribuye buena suerte.

A la final también acudirán los reyes de España con sus hijas, entre ellas la princesa Leonor, heredera al trono.

Las relaciones entre Sánchez y Trump se deterioraron a comienzos de año después de que el jefe del Gobierno español se opusiera a la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, convirtiéndose en una de las voces que se alzaron en Occidente contra las hostilidades.

Durante la cumbre de la OTAN en Turquía de la semana pasada, Trump volvió a criticar la postura de Sánchez, que rehúsa aumentar el gasto militar al 5% del PIB tal y como el presidente estadounidense reclama a los miembros de la Alianza Atlántica.

Trump calificó a España de "causa perdida" y amenazó con no tener "más trato comercial" con el país.

Sánchez respondió ensalzando las relaciones "muy positivas" entre ambos países y destacó que sostuvo una conversación "coloquial" con Trump, con quien habló "de fútbol, del Mundial en Estados Unidos"