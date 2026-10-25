El presidente Pezeshkian admite que muchos iraníes tienen dificultades para alimentarse

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, admitió este sábado que muchos iraníes tienen dificultades para poner comida en la mesa, mientras aumenta la presión económica derivada de la guerra en Oriente Medio con Estados Unidos.

"Hay muchas personas en esta sociedad que tienen dificultades para poner comida en la mesa debido a la guerra en la que nos hemos encontrado, debido a las condiciones de guerra en las que vivimos", declaró Pezeshkian en un discurso publicado en su sitio web.

La guerra comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán, matando al guía supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y a altos mandos militares.

Irán respondió con ataques contra intereses estadounidenses en la región y contra Israel, además de restringir el tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro energético mundial.

Washington respondió imponiendo un bloqueo de los puertos iraníes y restringiendo las exportaciones de petróleo y el comercio del país.

Un acuerdo de alto el fuego mediado principalmente por Pakistán a mediados de junio buscaba poner fin a la guerra y abrir la puerta a negociaciones más amplias, pero se vino abajo poco después, cuando ambas partes se acusaron mutuamente de incumplir sus términos.

Desde entonces, Estados Unidos ha llevado a cabo ataques esporádicos contra objetivos iraníes, mientras Teherán ha atacado embarcaciones que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz, acusándolas de violar las condiciones impuestas por Irán para una navegación segura.

Pezeshkian pidió poner fin a lo que describió como un "estado de ni guerra ni paz" y afirmó que Teherán "también debe salir de esta situación", sin precisar cómo.

Estas declaraciones se producen en un momento de creciente temor a una reanudación de los combates. El viernes, el embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, afirmó que los ataques de Estados Unidos contra Irán podrían reanudarse incluso este fin de semana.

Por su parte, un vocero de los Guardianes de la Revolución iraní declaró este sábado a la agencia Fars que las fuerzas armadas están preparadas para responder a cualquier nuevo ataque.

"Incluso si el enemigo lleva a cabo una acción limitada, la respuesta de Irán será varias veces mayor", advirtió.