El presidente sirio agradece a Trump su "preciado" regalo de una nueva colonia

El líder sirio Ahmed al Sharaa agradeció al presidente estadounidense Donald Trump por enviarle a Damasco una colonia de la marca Trump, en un guiño a su histórica reunión de noviembre, cuando el mandatario estadounidense le obsequió su fragancia.

Al Sharaa, un exyihadista que ahora es jefe de Estado, fue el primer presidente sirio en visitar la Casa Blanca desde la independencia del país en 1946.

"Algunas reuniones dejan huella; la nuestra aparentemente dejó una fragancia", escribió Al Sharaa en inglés en X la noche del martes, junto a una imagen de dos cajas de perfumes de la marca Trump, una roja y otra negra.

"Gracias, señor presidente @realDonaldTrump, por su generosidad (...) Que el espíritu de aquella reunión siga fortaleciendo la relación entre Siria y Estados Unidos", destacó.

Tras la reunión de noviembre, se difundió un video en el que Trump entregaba a Sharaa su colonia y le rociaba un poco tanto a él como al ministro sirio de Relaciones Exteriores, Asad al Shaibani.

En aquella ocasión, Trump también regaló a Sharaa una caja de perfume para su esposa y, en tono de broma, le preguntó "cuántas esposas" tenía.

Una nota de Trump dirigida a Sharaa, mostrada junto a las nuevas cajas, decía: "Todos siguen hablando de la foto que nos tomamos cuando te di esta gran colonia. ¡Por si acaso se te acabó!".

Trump se reunió por primera vez con Sharaa en mayo del año pasado en Arabia Saudita, durante una gira regional, y describió al dirigente sirio como "un tipo joven y atractivo".