El primer ministro de Canadá compara la consulta separatista de una provincia petrolera con el Brexit

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, consideró este lunes "muy peligroso" el referendo que podría abrir la vía para la independencia de Alberta, una de las provincias petroleras más ricas del país.

Los electores deberán pronunciarse en octubre.

Partidario de la unidad canadiense, Carney comparó esta consulta con el Brexit de 2016, que terminó con la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

"Todavía diez años después, (los británicos) siguen intentando deshacer aquello por lo que no creían haber votado", afirmó el primer ministro canadiense.

La primera ministra de Alberta, la conservadora Danielle Smith, anunció el 21 de mayo la celebración de un referendo que podría abrir la vía a "un proceso legal" para la independencia de esta provincia que en 2024 produjo más del 80% del crudo canadiense.

En mayo se presentó una petición con 300.000 firmas de habitantes de Alberta favorables a la celebración de la consulta.

La justicia invalidó esa petición, pero Smith considera que ello no le impide organizar el referendo a finales de año, ya que este, incluso si fuera aprobado, no sería más que una primera etapa hacia la independencia.

Las encuestas muestran que aproximadamente el 30% de los cinco millones de habitantes de Alberta apoyan la independencia, una cifra récord.

Quienes apoyan la idea denuncian la influencia excesiva de Ottawa sobre sus recursos energéticos, y el bloqueo de inversiones por cuestiones ambientales.

Mark Carney, del Partido Liberal- de centroizquierda-, dijo que ya empezó a hacer campaña "por la unidad canadiense" proponiendo "un federalismo cooperativo con Alberta, Quebec y todas las provincias y territorios".

Quebec, una de las provincias más grandes del país, celebrará en octubre elecciones locales que podrían llevar al poder al Partido Quebequense, independentista, actualmente a la cabeza en los sondeos. También proponen la celebración de una consulta separatista.

"Los canadienses pueden reflexionar" sobre los resultados de los anteriores referendos en Quebec", advirtió Carney en referencia a las consultas de independencia de la provincia francófona de 1980 y 1995, ambas perdidas por los partidarios de la separación.

"Los canadienses se cuidan unos a otros. Eso es especialmente importante en este momento", subrayó el primer ministro en un contexto de tensiones con Estados Unidos desde el regreso al poder de Donald Trump.