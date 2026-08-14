Evacúan una localidad turística en Croacia por un violento incendio forestal

Decenas de bomberos croatas luchaban la madrugada del viernes contra un violento incendio forestal que amenaza las viviendas de una localidad costera, lo que provocó la evacuación de decenas de residentes y turistas, informaron los medios y las autoridades.

El fuego, atizado por ráfagas de viento, arrasó primero un bosque de pinos y luego se propagó rápidamente hacia las casas de Lokva Rogoznica, un reconocido destino turístico del centro de la costa del país europeo.

Un gimnasio en la ciudad de Omis, a unos kilómetros de distancia, fue dispuesto como refugio para acoger a los damnificados, reportó la televisión nacional HRT.

La prensa difundió imágenes y fotos de un incendio de grandes proporciones que se acercaba peligrosamente a las viviendas.

Según la HRT, "los daños ya son considerables".

El comandante en jefe de los bomberos croatas, Slavko Tucakovic, dijo a la cadena que "la situación (era) extremadamente preocupante".

Además de los cerca de 150 bomberos movilizados durante la noche, el comandante ordenó el envío al lugar de equipos de otras regiones del país.

La carretera que atraviesa Lokva Rogoznica y bordea la costa, también afectada por el fuego en algunos tramos, fue cerrada al tráfico. Una fila de autos se formó en dirección a Omis.

Croacia está atravesando una prolongada ola de calor y en los últimos días se han registrado temperaturas récord en varias ciudades de la costa del Adriático, entre ellas Split, a unos 30 kilómetros de Lokva Rogoznica.

Los bomberos lograron controlar durante el día un gran incendio en la isla de Brac, frente a las costas de Split, con la ayuda de aviones cisterna.