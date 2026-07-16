Excarcelan en Venezuela a un exdiputado opositor enfermo de cáncer

El exdiputado opositor venezolano José "Mazuco" Sánchez fue excarcelado este miércoles en Caracas tras permanecer detenido casi dos años, informaron activistas de derechos humanos, que denunciaron que el dirigente fue víctima de un arresto arbitrario y de desaparición forzada durante meses.

La liberación ocurrió en el marco de la ley de amnistía promovida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien gobierna bajo fuerte presión de Washington desde que tomó el poder en enero luego de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense.

Sánchez había sido detenido el 30 de septiembre de 2024 por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) durante una ola de arrestos posteriores a la controvertida reelección de Maduro en julio de ese año, un proceso que derivó en denuncias de fraude electoral.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) señaló en redes sociales que el opositor es paciente oncológico y "su salud se ha visto gravemente afectada desde su detención".

Sánchez, de 66 años, permanecía recluido en la cárcel Rodeo I, considerada un centro de torturas por organizaciones de derechos humanos.

"Sus familiares denunciaron en repetidas ocasiones los graves padecimientos sufridos en el centro penitenciario: afecciones respiratorias, diarreas crónicas, desregulación tensional, migrañas persistentes y una acusada pérdida de peso", agregó Clippve.

La oenegé había informado días atrás que Rodeo I sufrió daños estructurales por el doble terremoto que golpeó a Venezuela el 24 de junio, y que los presos fueron obligados a permanecer en sus celdas.

Sánchez ya había estado encarcelado entre 2007 y 2011, cuando era secretario de Seguridad en el estado Zulia, gobernado entonces por opositores al mandatario Hugo Chávez (1999-2013), mentor de Maduro. Recibió libertad condicional tras ser diagnosticado con cáncer de próstata.

En 2010 había sido elegido diputado a la Asamblea Nacional por el partido Un Nuevo Tiempo fundado por el excandidato presidencial Manuel Rosales, férreo opositor al chavismo.

Dos de los hijos de Sánchez, uno de ellos con autismo, fueron excarcelados este años, tras ser detenidos señalados de terrorismo, conspiración y traición a la patria.

Unas 400 personas continúan presas por motivos políticos en Venezuela, de acuerdo con la oenegé Foro Penal.