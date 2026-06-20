Explosiones al borde de una carretera dejan siete muertos en Pakistán

Dos explosiones al borde de una carretera dejaron siete muertos en la provincia de Jaiber Pastunjuá, en el noreste de Pakistán, anunció la policía el sábado.

La provincia hace frontera con Afganistán, al que Islamabad acusa de proteger a combatientes del movimiento yihadista de los Talibanes Pakistaníes y de fomentar ataques en su territorio.

"Una furgoneta privada que transportaba pasajeros fue tomada como objetivo con la ayuda de un artefacto explosivo artesanal controlado a distancia", dijo Yasir Afridi, jefe de la policía del distrito de Bannu.

"Los heridos estaban siendo transportados al hospital en un vehículo para recibir cuidados de urgencia cuando un segundo artefacto explosivo estalló", agregó. "Las dos explosiones causaron siete muertos y tres heridos", agregó.

El ataque no ha sido reivindicado por ahora. El Movimiento de los Talibanes Pakistaníes (Tehrik e Talibán Pakistán, TTP) es muy activo en la región.

Pakistán y Afganistán mantienen tensas relaciones desde el regreso de los talibanes al poder en Kabul en 2021.

En los últimos meses, esta tensión derivó en un conflicto armado entre los dos vecinos, en el que el ejército pakistaní llegó a bombardear grandes ciudades afganas, incluida la capital.