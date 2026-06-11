Familiares de desaparecidos se manifiestan en México a horas del arranque del Mundial de 2026

Casi un millar de personas, la mayoría familiares de desaparecidos, se manifestaron la noche de este miércoles cerca del estadio Azteca de Ciudad de México, donde al mediodía del jueves arranca el Mundial de fútbol de Norteamérica 2026.

Cerca de la medianoche la multitud se mantenía en una de las avenidas que conduce al coloso deportivo, pero un fuerte despliegue policial los mantenía alejados del lugar, constató un periodista de la AFP.

La presidenta Cladia Sheinbaum "nada más ve por su futbol", dijo a la AFP María de Jesús Soria Aguayo, quien busca su hijo, desaparecido en el estado de Veracruz (este) hace una década.

"Es desaparición tras desaparición y ella no ha hecho nada, reclamó la mujer.

La policía capitalina implementó un cerco policial que mantuvo a la columna a poco más de un kilómetro de los accesos al estadio Azteca, que espera recibir aficionados desde temprana hora.

Los manifestantes lanzaban consignas contra el gobierno y aunque por momentos se vivieron momentos de tensión, no hubo confrontaciones directas.

Un grupo de jóvenes formaron una cruz sobre el pavimento con las coloridas flores de cempasúchil, utilizadas en las ofrendas a los muertos y que fueron plantadas fuera de temporada como parte de las celebraciones por la copa de fútbol.

El gobierno de México ha enfrentado largas semanas de protestas sociales, sobre todo de un sector del sindicato de maestros que exige mejoras laborales.

Para este jueves se esperan movilizaciones de maestros, estudiantes, familiares de desaparecidos, transportistas, campesinos y jubilados.

Las autoridades federales y locales han señalado que permitirán las protestas pacíficas pero impedirán que pasen del perímetro de una milla en torno al Azteca y al que solo podrán acceder quienes tengan boleto para el partido inaugural.

Algunos de los manifestantes amagaron con quedarse a acampar en el lugar.