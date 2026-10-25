Filipinas investiga una computadora con imágenes de abuso infantil donde vivió el padre de Meghan Markle

La policía de Filipinas investiga una computadora portátil hallada en la casa donde vivió el padre de Meghan Markle con imágenes de abusos de niños, informó el ministro del Interior.

Thomas Markle, cuya hija está casada con el príncipe británico Enrique, vivió en la isla filipina de Cebu antes de regresar meses atrás a Estados Unidos.

El ministro filipino del Interior, Jonvic Remulla, dijo a la AFP que las autoridades tomarán "las acciones legales apropiadas" contra Markle en caso de encontrarse evidencia en su contra. Markle ha negado cualquier conducta ilícita.

"La Policía Nacional de Filipinas (PNP) (...) inspeccionó la antigua casa de un señor Thomas Markle", indicó Remulla en un comunicado enviado la noche del sábado. "Se encontró un alijo de material de pornografía infantil, así como una computadora portátil".

"La portátil está actualmente bajo investigación forense y tendremos resultados finales en una semana", indicó Remulla.

"La PNP coordinará con sus contrapartes para localizar y tomar acciones legales apropiadas contra el señor Markle si se determina que hay evidencia suficiente para acusarlo", sostuvo.

El tabloide británico The Sun reportó la semana pasada que el hijo de Markle, Thomas Markle Jr, descubrió las imágenes de abuso infantil cuando revisaba cajas en la antigua residencia de su padre.

Meghan Markle declaró el viernes estar "profundamente angustiada" por las acusaciones de que su padre poseía imágenes de abuso infantil.

Tras conocerse las informaciones, Meghan señaló que en 2018 se enteró de una carta enviada a la Policía Metropolitana de Londres y al departamento de Protección de la Familia Real y Servicios Especializados en la que se formulaban acusaciones similares.

"Contenía denuncias inquietantes y perturbadoras contra mi padre y se me aseguró que estaban siendo investigadas", indicó en un comunicado.

En 2020, Meghan Markle y el príncipe Enrique abandonaron el Reino Unido y renunciaron a sus deberes reales en medio de una áspera disputa con la familia real.

En agosto pasado regresaron con sus hijos a vivir en el Reino Unido.