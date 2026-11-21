El gobierno finlandés anunció que sospecha que un helicóptero ruso violó el espacio aéreo de Finlandia este sábado, pocas horas después de que un ataque con un dron incendiara un buque de carga ruso en el mar Báltico.

“Esta presunta violación del espacio aéreo podría estar relacionada con operaciones de rescate o vigilancia llevadas a cabo a raíz de los daños sufridos por un buque de carga en el golfo de Finlandia”, declaró el ministro de Defensa, Antti Häkkänen, citado en un comunicado de su ministerio.

El avión se habría adentrado hasta 4,1 km en el interior del territorio finlandés, precisa el ministerio en la nota.