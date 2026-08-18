Francia investiga posibles injerencias rusas contra dos candidatos presidenciales

La fiscalía francesa indicó este martes a AFP que abrió una investigación sobre posibles injerencias rusas contra dos ex primeros ministros del presidente centroderechista, Emmanuel Macron, y candidatos declarados a su sucesión en la presidencial de 2027.

La próxima presidencial en la segunda economía de la Unión Europea, prevista en abril y mayo de 2027, se anuncia crucial, máxime cuando Macron ya no puede presentarse tras dos mandatos consecutivos y la líder ultraderechista Marine Le Pen lidera los sondeos.

Las autoridades temen un importante riesgo de injerencias extranjeras y el gobierno presentó en julio un proyecto de ley para endurecer las penas para quien difunda noticias falsas en un contexto electoral, sobre todo si es "para servir los intereses" de otras potencias.

La investigación abierta por la fiscalía de París a "iniciativa propia" se basa en sospechas de injerencias rusas contra los ex primeros ministros centroderechistas Édouard Philippe (2017-2020) y Gabriel Attal (2024), candidatos declarados a la elección.

A inicios de agosto, el ministerio público informó que también investigaba una operación similar de redes prorrusas contra el eurodiputado socialdemócrata Raphaël Glucksmann, otro probable candidato a la elección presidencial.

Estas operaciones, las primeras sobre aspirantes a la presidencial, apuntaban a posibles problemas de salud de Philippe y Attal, y acusaban a la pareja de Glucksmann, la periodista Léa Salamé, de sobornar a medios para favorecer su candidatura.

"No podemos dejar que la Rusia de Vladimir Putin manipule una elección existencial para el pueblo francés como es la elección presidencial de 2027", dijo a mediados de agosto el eurodiputado socialdemócrata, al anunciar su denuncia contra estas operaciones.