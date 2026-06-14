Francia recibe cumbre de G7 dominada por Trump y conflicto con Irán

Francia recibe el lunes una cumbre del G7 de potencias mundiales, que estará dominada por el escrutinio del acuerdo del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra con Irán.

El presidente anfitrión, Emmanuel Macron, quiere impulsar una agenda de temas sensibles, desde la reducción de los desequilibrios económicos mundiales al aumento en el control de la espera digital, en especial la inteligencia artificial.

Los líderes de las siete grandes economías mundiales se encontrarán en Evian-les-Bains, a orillas del lago Lemán.

Francia ha buscado ampliar el alcance del G7 más allá de sus siete ingrantes: Alemania, Canadá, Francia Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, llegará el martes para una sesión sobre su país, mientras que líderes árabes estarán para hablar sobre Irán.

También se prevé la presencia de los gobernantes de Brasil, Egipto, India, Kenia y Corea del Sur.

Tras el anuncio el domingo de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para terminar la guerra, Macron dijo que el G7 discutiría el lunes las "consecuencias" esperadas, como la apertura a largo plazo del estrecho de Ormuz.

Por su parte, Sam Altman, jefe del gigante de la IA OpenAI, el jefe de Anthropic, Dario Amodei, y Arthur Mensch, de su rival europeo Mistral AI, estarán el miércoles en un almuerzo para discutir la protección de menores en la esfera digital.

Miles de policías y soldados participan en el operativo de seguridad, que se extiende a la vecina Suiza, al otro lado del lago.

El domingo hubo choques entre policías y manifestantes contra el G7 en la ciudad suiza de Ginebra.

Los manifestantes lanzaron botellas, piedras y fuegos artificiales cerca de la sede de la ONU, y la policía respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua.

- De cumpleaños -

Trump llegará el lunes después de conmemorar su 80 cumpleaños la víspera, con combates de artes marciales mixtas en los predios de la Casa Blanca, un evento que obligó a Francia a cambiar las fechas de la cumbre.

Con el plácido brillo del lago Lemán como telón de fondo, los líderes del G7 intentarán encontrar un terreno común con Trump tras un año a veces turbulento para las relaciones transatlánticas.

El G7 está impaciente por reabrir el estrecho de Ormuz para aliviar la presión sobre los precios del petróleo.

"El objetivo será ver las consecuencias de este acuerdo, apoyo para Líbano, la apertura duradera de Ormuz y desde luego la conclusión de un acuerdo sobre las actividades nucleares y balísticas de Irán", declaró Macron.

Agregó que buscarán formas de diversificar las rutas energéticas de Oriente Medio para reducir la dependencia de Ormuz.

Los gobernantes europeos y Canadá también recordarán a Trump la importancia de presionar a Rusia a aceptar la paz con Ucrania, tras más de cuatro años de haber invadido a su vecino.

Zelenski anunció el domingo una reunión con Trump para discutir "buenas ideas que ayuden a avanzar la paz y proteger vidas".

La participación de Trump en la cumbre comenzará con una reunión el lunes con Macron y una cena de trabajo con los otros integrantes.

El estadounidense se quedará en Francia después de concluida la cumbre para una cena con Macron el miércoles en el Palacio de Versalles.

Para Macron, la cumbre será una de sus últimas oportunidades para realzar su perfil internacional y promover su preciada idea de autonomía estratégica europea antes de dejar el cargo en 2027.

China no estará presente en la cita, pero los gobernantes discutirán temas como la hegemonía china sobre el mercado de minerales de tierras raras, utilizados en aparatos electrónicos de uso cotidiano.