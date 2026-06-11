Francia teme "importantes amenazas" de injerencias extranjeras durante la presidencial de 2027

Francia teme "importantes amenazas" de injerencias extranjeras durante la elección presidencial de 2027, indicó este jueves el primer ministro, Sébastien Lecornu.

La próxima presidencial en la segunda economía de la UE se anuncia crucial, máxime cuando el actual presidente centroderechista, Emmanuel Macron, ya no puede presentarse y la ultraderecha lidera los sondeos de la primera vuelta.

El presidente francés, quien fue víctima de injerencias durante la campaña de 2017 con el ciberataque conocido como "Macron leaks", señaló meses atrás a Rusia que "compra masivamente, en período electoral, millones de cuentas falsas" en las redes sociales.

El riesgo de injerencia "fue significativo en las elecciones municipales [de marzo], aunque sin efectos mayores", lo que "permite vislumbrar importantes amenazas para la elección presidencial", indicó este jueves Lecornu.

Como posibles soluciones esbozó como ideas agilizar los señalamientos a la justicia con carácter de urgencia en período electoral y un "endurecimiento de las penas", consideradas por el momento como poco disuasorias.

En 2024, año de elecciones europeas y legislativas en Francia, la agencia de lucha contra las injerencias extranjeras en línea Viginum detectó 25 intentos, pero sin mucha visibilidad y poco efecto en el debate público.

Pero, según las autoridades, fueron las municipales de marzo las que sirvieron de "ensayo general" para la presidencial.

Viginum detectó cuatro operaciones: dos de cuentas prorrusas, otra de una empresa vinculada a un exmiembro de los servicios de inteligencia israelíes y otra de un actor no estatal desde Vietnam con fines "lucrativos".

Respecto a las atribuidas a redes prorrusas, una iba dirigida contra el candidato macronista a la alcaldía de París, Pierre-Yves Bournazel, y la otra consistía en la creación de falsos sitios de prensa local francesa, precisa un informe publicado este jueves.

La procedente de una empresa israelí se centraba en "denigrar" a tres candidatos del partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI) y "alimentar las tensiones sobre el lugar de la comunidad musulmana en Francia", según esta fuente.