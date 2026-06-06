Fuertes choques entre policías y manifestantes en el desbloqueo de una ruta en Bolivia

Policías antimotines y manifestantes se enfrentaron este sábado en un poblado de Santa Cruz, en el este de Bolivia, en el marco de un operativo para desbloquear una ruta en manos de campesinos que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, constató un colaborador de AFP.

Paz enfrenta desde hace más de un mes protestas, con bloqueos de vías, de campesinos, mineros y otros trabajadores que culpan al mandatario centroderechista de la crisis económica que sufre el país.

Decenas de agentes antidisturbios, apoyados de vehículos militares, llegaron temprano a una ruta del poblado San Julián y lanzaron gases lacrimógenos para despejar la vía en el centro de Santa Cruz, una rica región agropecuaria de Bolivia que abastece de alimentos al occidente.

Los manifestantes respondieron con piedras y palos, quemaron llantas y troncos de árboles para evitar el avance del contingente policial, según un colaborador de AFP e imágenes de televisión local.

Tras unas tres horas de choques, medios de comunicación locales reportaron que un policía fue herido, aunque las autoridades aún no confirman la gravedad del hecho.

Cerca del lugar, el ministro de Desarrollo Productivo, Mario Justiniano, informó que la vía es estratégica para el paso de alimentos y señaló que la policía, en la primera línea del operativo, enfrenta fuerte resistencia de los manifestantes.

La ruta fue despejada parcialmente y los manifestantes podrían volver a bloquear. El operativo en San Julián ocurre un día después de que policías y militares despejaran una vital ruta que conecta La Paz con regiones agrícolas sureñas.

El presidente, con solo seis meses en el poder, espera que el Parlamento apruebe una ley de estado de excepción para autorizar el desplazamiento de militares con mayor fuerza en el levantamiento de los bloqueos.

Cerca de un centenar de vías están cortadas y han provocado en La Paz, El Alto y otras ciudades una fuerte carestía de alimentos, medicinas y combustibles.

El gobierno boliviano, que ha recibido el apoyo de Estados Unidos y países aliados de la región, responsabiliza al expresidente izquierdista Evo Morales (2006-2019) de promover las manifestaciones.

Morales, refugiado en su feudo cocalero del Chapare (centro) para evitar una orden de captura por una acusación de presunta trata de una menor, dijo a la AFP que las protestas son una "rebelión" contra un gobierno que está "sometido" a Estados Unidos.