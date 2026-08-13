Grecia registra un alza en las incursiones aéreas turcas en el mar Egeo

Las violaciones del espacio aéreo griego por aeronaves turcas volvieron a convertirse en 2026 una práctica habitual, concentradas en el mar Egeo y llevadas a cabo ahora sobre todo con drones, informó el jueves el diario I Kathimerini.

Si bien en 2024 no se había registrado ninguna de esas violaciones, pasaron a 225 en 2025 y este año ya fueron 433, con "una tendencia claramente al alza", señaló el diario, que se basó en los datos públicos del ministerio griego de Defensa.

Este aumento, registrado sobre el mar Egeo, es aún más marcado en los dos últimos meses, con un "nuevo elemento": estas incursiones "ya no son cometidas principalmente por aviones de combate, sino por drones de distintos tipos", armados y no armados.

Los drones utilizados principalmente son el Bayraktar, el Aksungur y el ANKA-S.

Desde principios de agosto, el ministerio griego de Defensa ha contabilizado 97 violaciones del espacio aéreo nacional, de las cuales 72 por drones, según la recopilación realizada por I Kathimerini.

Según las cifras oficiales de Defensa, consultadas por la AFP, estas violaciones fueron realizadas por 33 drones (2 de ellos armados) y seis aviones.

Sin embargo, estas cifras siguen siendo muy inferiores a las registradas durante los años más graves de crisis de las relaciones grecoturcas, con 11.258 violaciones del espacio aéreo en 2022 y 1.172 en 2023.