Guinea celebra elecciones con el líder de la junta militar como favorito

Guinea vota este domingo en unas elecciones presidenciales a las que el general que dirige la junta militar de gobierno concurre como favorito.

El general Mamadi Doumbouya incumplió su promesa de apartarse del poder y que el país volviera a ser gobernado por civiles a finales de 2024 y concurre a unas elecciones donde los principales opositores fueron vetados.

La oposición llamó a un boicot de estas elecciones organizadas más de cuatro años después del golpe de Estado de septiembre de 2021 que derrocó al presidente Alpha Condé, que estaba en el poder desde 2010.

Unas 6,8 millones de personas pueden votar en estas elecciones a las que el general Doumbouya, de 41 años, concurre como independiente.

Las urnas cierran a las 18H00 GMT y se espera que los resultados sean publicados en 48 horas.

El alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, afirmó el viernes que la campaña estuvo marcada "por la intimidación de la oposición, por desapariciones forzadas aparentemente por motivos políticos y restricciones a los medios".

Guinea es un país rico en minerales, pero donde un 52% de la población vive debajo de la línea de la pobreza, según estadísticas del Banco Mundial.

El país aprobó una nueva constitución en un referéndum en septiembre, que fue boicoteado por la oposición.

Esta nueva Carta Magna permite a miembros de la junta como Doumbouya presentarse a las elecciones y alarga el mandato presidencial de cinco a siete años, con una reelección.

El líder opositor Cellou Dalein, ex primer ministro, calificó la elección de una "farsa" que busca darle legitimidad a "una confiscación orquestada del poder".

Diallo es uno de los tres políticos de oposición que fueron vetados de participar en los comicios.