Haití anuncia una nueva fecha de las elecciones para 2027

Haití anunció nuevas fechas para sus elecciones presidenciales y legislativas en 2027, las primeras en más de diez años en este país sumido en la pobreza y devastado por la violencia de las pandillas.

Haití, de unos 11 millones de habitantes, celebró elecciones por última vez en 2016. Su último presidente fue asesinado en 2021 y no ha sido reemplazado.

El Consejo Provisional Electoral anunció el miércoles por la noche que la primera vuelta electoral se celebrará el 18 de julio, la segunda ronda el 4 de octubre y los resultados finales se conocerán el 23 de octubre de 2027.

País más pobre de América, Haití está sumido en una crisis política, económica y de seguridad que se ha agravado en los años recientes por la acción de las pandillas que han multiplicado los asesinatos, las violaciones y el reclutamiento de menores.

Anteriormente, los comicios habían sido fijados para realizarse entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, pero a principios de octubre se aplazaron de manera indefinida.

A fines de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU prolongó por seis meses la labor de una fuerza antipandillas desplegada para combatir a esos grupos violentos en Haití.

La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), anunciada por la ONU el año pasado, tenía previsto alcanzar entre abril y octubre los 5.500 efectivos y 50 empleados civiles, pero sigue por debajo de esa meta.