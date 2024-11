Harris y Trump batallan en Wisconsin por los votos de los indecisos

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Donald Trump y Kamala Harris viajan este viernes a Milwaukee, en el estado muy disputado de Wisconsin para intentar convencer a los votantes indecisos.

La vicepresidenta y candidata demócrata se apoyará en la rapera Cardi B para eclipsar a su rival después de haber obtenido el respaldo de Beyoncé, Bruce Springsteen, Jennifer Lopez y la superestrella del baloncesto LeBron James.

Wisconsin es un paradigma de lo impredecibles que pueden ser estas elecciones.

Junto con Pensilvania y Michigan forma el "muro azul", el color de los demócratas, es decir, se supone que pueden impulsar al candidato de este partido a la Casa Blanca. Pero eso era antes de la irrupción del expresidente republicano Donald Trump en política.

Este estado se inclinó por Trump en 2016 y por su sucesor, el demócrata Joe Biden, en 2020, con menos de un punto porcentual de diferencia cada vez.

El magnate de 78 años regresará al lugar donde en julio fue coronado como el candidato presidencial de su partido hace unos meses en la Convención Nacional Republicana, con una oreja vendada tras haber resultado herido en un intento de asesinato.

Entonces las encuestas le eran favorables, al salir reforzado del atentado y de un debate desastroso del entonces candidato demócrata, Joe Biden.

Pero mucho cambiaron las cosas desde que el presidente, de 81 años, se retiró de la carrera y pasó el testigo a Harris.

Impulsada por el entusiasmo, Harris, de 60 años, se convirtió en un fenómeno político y redujo la ventaja de Trump en los sondeos.

Desde entonces están prácticamente en empate técnico.

El equipo de Trump ya ha comenzado a abonar en las redes sociales la idea de que hay irregularidades en las operaciones de votación.

Y se teme que, en caso de derrota, Trump se niegue a aceptar el resultado, como hizo en 2020.

Hasta tal punto que muchos estadounidenses prevén un posible estallido de violencia después del 5 de noviembre si gana Harris.

La jefa de la policía de Washington, Pamela Smith, afirmó en rueda de prensa esta semana que no hay "amenazas creíbles" contra la capital.

En mente de todos están las imágenes de una turba de simpatizantes de Trump atacando el Capitolio el 6 de enero de 2021 en un intento de impedir la certificación de la victoria electoral de Biden.

Los funcionarios están "alerta", afirmó Smith.

La policía respetará protestas pacíficas, dijo, pero no tolerará "ningún tipo de violencia".

"No toleraremos ningún disturbio, no toleraremos la destrucción de propiedades, no toleraremos ningún comportamiento ilegal", advirtió.

Alrededor de 63,5 millones de personas han votado por anticipado, más del 40% del total de votos de 2020.