Hungría celebrará elecciones legislativas el 12 de abril; Orbán en apuros

Los húngaros irán a las urnas el 12 de abril para renovar el Parlamento, y con la posibilidad en el horizonte de una derrota del primer ministro nacionalista Viktor Orbán, en el poder desde 2010.

"He fijado la fecha de las elecciones legislativas de 2026. Tendrán lugar el domingo 12 de abril", anunció en Facebook el presidente húngaro, Tamas Sulyok.

Orbán va a la zaga en las encuestas independientes desde hace meses, en un contexto de estancamiento económico, creciente descontento con los servicios públicos y escándalos relacionados con la protección de la infancia.

Su partido Fidesz se ve superado, según esas encuestas, por la formación Tisza de Peter Magyar, antaño figura oficialista y ahora crítico virulento de Orbán, que en el espacio de un año y medio logró aglutinar el voto de la oposición.

Magyar recorrió el país de arriba abajo, mientras que Orbán viajó a Washington y Moscú multiplicando las promesas.

Aliado cercano de los presidentes estadounidense Donald Trump y ruso Vladimir Putin, así como de China, Orbán —cuyas relaciones con Bruselas son tumultuosas ya que la acusa de fomentar la guerra en Ucrania— se presenta como una "opción segura" en un mundo inestable.

También introdujo recientemente una serie de medidas sociales.

Magyar, por su parte, se comprometió a actuar con firmeza contra la "corrupción generalizada" y a desbloquear los miles de millones de euros de fondos congelados por la UE debido a las violaciones del Estado de derecho.

Orbán, de 62 años, cuenta con el apoyo de dirigentes extranjeros de derecha y extrema derecha, entre ellos la italiana Giorgia Meloni y el israelí Benjamin Netanyahu.

Abogado de formación y exdiplomático en Bruselas, Magyar, de 44 años, orbitó durante mucho tiempo en torno a Orbán.

Irrumpió en la escena política húngara a comienzos de 2024, denunciando la corrupción y el clientelismo del gobierno, a raíz de un escándalo relacionado con el indulto presidencial concedido al cómplice de un pedófilo condenado.