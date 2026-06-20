Identifican al maquinista como la víctima mortal del accidente ferroviario cerca de Londres

La persona fallecida en la colisión de dos trenes el viernes al norte de Londres era el conductor de uno de ellos, un accidente que también dejó once heridos graves, informó este sábado la policía de transportes británica.

La colisión ocurrió a última hora de la tarde al sur de Bedford, una ciudad a unos 90 kilómetros al norte de la capital británica, según la compañía East Midlands Railway (EMR).

El accidente involucró a dos trenes de EMR, uno de los cuales chocó contra la parte trasera del otro.

"Desafortunadamente, una persona fue declarada muerta en el lugar. Se trata del conductor de uno de los trenes involucrados", indicó la policía de transportes británica en un comunicado.

En total, 33 personas fueron trasladadas al hospital, 11 de ellas en estado grave, añadió la policía. Otras 56 personas recibieron tratamiento por heridas leves.

La ministra de Transportes, Heidi Alexander, declaró que era "demasiado pronto" para conocer las causas del accidente.

"Nos aseguraremos de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias de esta colisión y extraer las lecciones necesarias para que un incidente así no vuelva a ocurrir nunca", añadió.

"Estábamos detenidos cuando, de repente, fuimos golpeados violentamente por detrás", explicó a la BBC un pasajero, Paul Cavin, cuyo tren se dirigía hacia la estación de St Pancras en Londres.

"Había heridos en mi vagón", dijo, describiendo a personas que salían de los trenes con "la nariz rota".

Las colisiones de trenes son relativamente raras en el Reino Unido.

En septiembre de 2023, varias personas resultaron heridas tras la colisión de dos trenes en la estación de Aviemore, en Escocia.