Inminente veredicto sobre el puente fronterizo Italia-Francia, ocho años después del colapso

Casi ocho años después del derrumbe del puente Morandi de Génova, que conecta Italia y Francia, este jueves se conocerá el veredicto en un macrojuicio que debe establecer si los gestores del viaducto habrían podido evitar esta catástrofe, que dejó 43 muertos.

Tras cuatro años de proceso y 283 vistas en el tribunal de Génova (norte), los jueces anunciaron que emitirían su veredicto a las 14H00 locales (12H00 GMT).

El 14 de agosto de 2018, a las 11H36 hora local (09h36 GMT), bajo un fuerte aguacero, este inmenso puente de la autopista que conecta Italia y Francia se vino abajo, precipitando al vacío a decenas de vehículos.

La fiscalía pidió más de 400 años de prisión para los 57 acusados, por homicidio involuntario, atentado contra la seguridad del transporte y falsedad en documento público. La mayoría de los acusados no estuvieron presentes en la audiencia del jueves por la mañana.

"Con esta tragedia, nuestra confianza en el Estado se tambaleó", declaró a la entrada del tribunal la presidenta del comité de víctimas, Egle Possetti.

"Hemos recuperado parte de esa confianza gracias al trabajo de la magistratura y de los investigadores", que "nos han aliviado un poco de la profunda tristeza en la que nos habíamos sumido tras el derrumbe. Hoy veremos si todo ese trabajo logra dar sus frutos con condenas".

Durante estos años de juicio, "ni una sola persona ha dicho 'tengo mi parte de responsabilidad'. Eso fue duro", subrayó Egle Possetti.

Los acusados son principalmente directivos de la empresa Autostrade per l'Italia (Aspi), que gestionaba el puente, de su filial Spea, que se encargaba de su mantenimiento, y del Ministerio de Infraestructuras y Transportes.

Esta tragedia expuso el lamentable estado de las infraestructuras de transporte en Italia y el papel turbio de Autostrade, acusada de haber fallado en el mantenimiento de la obra de ingeniería para ahorrar costes.

Mientras sus antiguos dirigentes se sientan en el banquillo de los acusados, las empresas Autostrade y Spea se han librado del juicio gracias a un acuerdo amistoso alcanzado con la fiscalía.

Autostrade pagó el miércoles una página en la prensa italiana para reiterar sus disculpas por las "acciones y decisiones de algunos, que han dejado heridas indelebles".