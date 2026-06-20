Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Israel en Líbano

Irán anunció este sábado un nuevo cierre del estratégico estrecho de Ormuz debido a los ataques de Israel en Líbano, que calificó de violación de su acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Citando un “incumplimiento de contrato” por parte de Estados Unidos y “la violación continua e implacable del alto al fuego en el sur de Líbano por parte del régimen sionista”, el mando militar central de Irán anunció el sábado que “el estrecho de Ormuz será cerrado al paso de navíos”.

Tras el anuncio, la armada de Estados Unidos afirmó que se mantiene “vigilante”.

El estrecho, una importante vía para el transporte de petróleo y gas, fue bloqueado por Irán durante gran parte de la guerra, lo que sacudió los mercados energéticos mundiales.

Irán había aceptado reabrirlo en el marco del memorando de acuerdo con Estados Unidos, y en los últimos días el tráfico marítimo se reanudó poco a poco.

En el plano diplomático, el viernes debía empezar una nueva fase de negociaciones en Suiza, pero esta quedó aplazada indefinidamente después de que Israel matara a decenas de personas en Líbano en bombardeos como represalia a la muerte de cuatro soldados.

El viernes por la tarde, un funcionario estadounidense anunció un alto el fuego entre Israel y Hezbolá, pero a las pocas horas, el ejército israelí anunció nuevos ataques contra el movimiento islamista libanés, al que acusó de haber lanzado durante la noche “más de 50 proyectiles” contra sus tropas en el sur de Líbano.

Estos enfrentamientos han amenazado el memorando de entendimiento firmado esta semana por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el iraní, Masud Pezeshkian, que contempla un cese de hostilidades en todos los frentes de la guerra, incluido Líbano, una condición clave para Irán.

- “Recuperar nuestras vidas” -

Israel y Hezbolá llevan dos días enfrentándose en el sur de Líbano, donde las operaciones israelíes dejaron al menos 24 muertos el sábado y 83 el viernes, según las autoridades libanesas.

Desde el 2 de marzo, cuando empezó la guerra entre ambos beligerantes, los bombardeos israelíes en Líbano han dejado 4.057 muertos, según un balance del Ministerio de Salud libanés divulgado este sábado.

El ejército israelí, en tanto, informó de la muerte de uno de sus soldados este sábado en el sur de Líbano, con lo que ya son cinco los militares israelíes muertos en ese país desde que se anunció el memorando de acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin al conflicto.

“Hezbolá continúa violando constantemente el alto al fuego”, acusó en X el portavoz de la cancillería israelí, Oren Marmorstein.

Por su parte, Hezbolá aseguró que Israel es “totalmente responsable” de las violaciones de la tregua.

“Todo el mundo tiene miedo”, dijo a la AFP Fadi Zayat, un vecino de Tayr Debba, un pueblo del sur de Líbano.

“Volvimos a nuestro pueblo hace unos días, con nuestras bolsas listas por si nos tocaba volver a irnos”, declaró el técnico de laboratorio, de 53 años. “Esperamos que se dé una decisión seria para poner fin a esta guerra (...) y recuperar nuestras vidas”.

Hezbolá arrastró a Líbano al conflicto al abrir fuego contra Israel en marzo para vengar la muerte del líder iraní, en el primer día de ataques israeloestadounidenses que desencadenaron la guerra.

Si bien el alto al fuego pactado entre Irán y Estados Unidos a principios de abril se respetó en gran parte, no ha sido el caso en Líbano, donde se han anunciado tres acuerdos de tregua que apenas duraron horas.

- Conversaciones en Suiza -

El frente libanés ha sido uno de los principales obstáculos en el diálogo entre Washington y Teherán, que finalmente pactaron un memorando de entendimiento a principios de semana.

El texto prevé el cese de hostilidades en todos los frentes, la reapertura del estrecho de Ormuz y la apertura de 60 días de negociación para abordar cuestiones espinosas como el programa nuclear iraní o el levantamiento de las sanciones contra su economía.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, debía representar a Washington en el inicio de esta fase de diálogo previsto el viernes en Suiza, pero anuló su viaje.

Este sábado, el responsable dijo que “en los próximos días” viajará a Suiza para mantener conversaciones de paz, y que los negociadores estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff ya están en ese país ocupándose de “algunos de los aspectos técnicos” de las discusiones con Teherán.

Irán también envió al país alpino a una delegación negociadora, indicó este sábado la cancillería, cuyo portavoz, Esmail Baqai, alertó que si el acuerdo no se implementa “lo antes posible (...), todo el entendimiento se verá en peligro”.

Según Pakistán, el domingo se llevarán a cabo “conversaciones técnicas” entre representantes de Washington y de Teherán, en las que participarán mediadores de Pakistán y Catar.