Irán bombardea base en Jordania y barcos en el Golfo tras ataque a sus petroleros

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron un ataque este miércoles contra una base estadounidense en Jordania y cerca de 20 buques en el Golfo, informó la prensa estatal.

Según los Guardianes, el bombardeo en Jordania se llevó a cabo en represalia por las agresiones estadounidenses que destruyeron cinco petroleros iraníes.

"En el marco de esta operación dirigida a castigar al agresor, se han atacado las instalaciones de mantenimiento y reparación, las zonas de preparación y los lugares de despliegue de los aviones de combate F-35, F-16 y F-15 (...) infligiendo graves daños al enemigo malintencionado", afirmaron los Guardianes, citados por la agencia estatal de noticias IRNA.

Por su parte, el ejército jordano aseguró en un comunicado que interceptó 18 de 20 misiles iraníes lanzados contra su territorio, mientras los otros dos "cayeron en áreas despobladas".

Horas después, los Guardianes anunciaron el ataque contra dos barcos estadounidenses, ocho buques petroleros y otros diez navíos que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz, según IRNA.

Poco antes, el ejército ideológico de la república islámica advirtió a "todos los petroleros presentes en los puertos de Kuwait y Baréin, que acogen a estos terroristas y son cómplices de sus fechorías (...). Les advertimos que abandonen sus buques, porque serán atacados", añadió la agencia oficial.

El intercambio de ataques marca un recrudecimiento del conflicto desatado el 28 de febrero con los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán.

Los dos bandos alcanzaron un acuerdo de alto el fuego en abril que no ha frenado el intercambio de agresiones en la región del Golfo.

Las hostilidades empujaron los precios del petróleo a cerca de 100 dólares el barril en el comercio asiático del miércoles.

El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial de petróleo se cotizaba a 99,31 dólares, mientras su equivalente estadounidense West Texas Intermediate alcanzaba los 94,34.

El ejército de Washington anunció el martes la destrucción de cinco buques petroleros iraníes en represalia por recientes ataques de Teherán contra un navío militar de Estados Unidos.

El Comando Central estadounidense para Oriente Medio (Centcom) afirmó en un comunicado que ordenó "a las tripulaciones que abandonaran las embarcaciones antes de que fueran atacadas y quedaran fuera de servicio".

"Irán sigue intentando atacar buques de la Armada estadounidense, y cada vez que lo hagan o intenten hacerlo, perderán petroleros, y creo que hoy volverán a ser testigos de ello", advirtió el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una visita a Colombia.

- Dron submarino capturado -

Pero "cualquier ataque contra petroleros iraníes provocará bombardeos de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán contra las bases estadounidenses en la región", manifestó el jefe del Estado Mayor militar iraní, el general Alí Abdolahi, citado por la televisión estatal.

Por su parte, los guardianes anunciaron el martes la captura de un submarino estadounidense no tripulado en el estratégico estrecho de Ormuz, que Teherán mantiene bloqueado desde que empezó la guerra en Oriente Medio.

Las fuerzas estadounidenses aseguraron que uno de sus drones de "modelo antiguo" se averió en la región de Ormuz, sin precisar si era el mismo aparato mencionado por Irán.

El estrecho, por donde pasaba 20% de las exportaciones mundiales de hidrocarburos, ha estado paralizado por Irán desde el inicio del conflicto.

Las negociaciones se mantienen en un punto muerto, mientras las dos partes disputan el control de Ormuz.

Irán exige ahora que los buques obtengan una autorización para atravesar el estrecho, algo que rechazan Washington y varios países de la región.

En tanto, el gobierno estadounidense, que aplica un bloqueo a los puertos iraníes, incluyó el martes a todo el sector aéreo iraní en su lista negra, y amenaza con sancionar a cualquier organización que trabaje con las empresas aéreas de la república islámica.