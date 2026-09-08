Islandia convoca al embajador de EEUU tras una publicación de Trump

Islandia convocó al embajador de Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump publicara en redes sociales un mapa manipulado que presenta la isla como si formara parte del territorio norteamericano, indicó este martes la cancillería islandesa.

El presidente estadounidense había publicado en su red social Truth Social un mapa retocado que muestra Estados Unidos, México, Canadá, Cuba, Groenlandia e Islandia recubiertos con la bandera norteamericana.

Islandia reaccionó.

"La ministra de Relaciones Exteriores, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, convocó ayer [lunes] al embajador estadounidense para notificarle con claridad que esa imagen era totalmente inapropiada", indicó en un mensaje a la AFP un portavoz de la cancillería.

A finales de agosto, en un referendo, los islandeses votaron "no" a la reapertura de negociaciones de adhesión a la Unión Europea.

Islandia, uno de los miembros fundadores de la OTAN, no tiene ejército y su defensa depende de la Alianza Atlántica y de un acuerdo bilateral de 1951 con Estados Unidos.

A principios de este año, la vecina Groenlandia fue foco de tensiones por las reiteradas afirmaciones del líder republicano de que su país "necesitaba" por "motivos de seguridad" incorporar la isla ártica, un territorio autónomo bajo soberanía danesa.