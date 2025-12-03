Israel anuncia que "en los próximos días" los habitantes de Gaza podrán salir por Egipto

Israel anunció este miércoles que los habitantes de la Franja de Gaza podrían salir por Egipto "en los próximos días", en virtud de una medida contemplada en el plan de paz estadounidense para Gaza.

"Conforme al acuerdo de alto al fuego (...), el punto de paso de Rafah abrirá en los próximos días exclusivamente para que los residentes de la Franja de Gaza salgan hacia Egipto", indicó a la AFP el Cogat, el organismo del Ministerio de Defensa israelí que supervisa las actividades civiles en los Territorios Palestinos.

Precisó que la apertura del punto de paso se efectuará en coordinación con Egipto y la Unión Europea.

Dos fuentes diplomáticas europeas indicaron a AFP que en un principio se habían preparado para la apertura del paso de Rafah para peatones el 14 de octubre, pocos días después de que entrara en vigor la tregua entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, tras un anuncio similar. Pero la medida fue finalmente postergada.

La reapertura del paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, forma parte del plan de paz del presidente Donald Trump para el enclave palestino. Es también una demanda de larga data de varias agencias de la ONU y otros organismos humanitarios.

El ejército israelí tomó el control del lado palestino de este paso fronterizo en mayo de 2024, alegando que estaba siendo "utilizado con propósitos terroristas" y para la entrada de armas.

Fue brevemente reabierto durante la tregua anterior entre Israel y Hamás que entró en vigor el 19 de enero, lo que permitió el paso de personas autorizadas a abandonar Gaza, y la entrada de camiones de ayuda humanitaria.

Rafah es un punto de entrada crítico para la ayuda de camiones cargados de medicamentos, comida y combustible.

Durante mucho tiempo, este paso fronterizo ha sido la principal puerta de salida de los palestinos de Gaza autorizados a partir de la Franja, bajo bloqueo israelí desde 2007.