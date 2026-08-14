Israel envía tropas a un pueblo de Cisjordania en medio de las críticas de EEUU

Israel envió tropas este jueves a un pueblo de Cisjordania ocupada, donde un grupo de colonos asediaron casas palestinas, lo cual llevó al embajador de Estados Unidos a denunciar un "acto de terrorismo" en una declaración de tono inusualmente elevado.

En paralelo, las autoridades israelíes inauguraron oficialmente una colonia en otra zona del territorio ocupado, más de 20 años después de que fuera desmantelada.

Desde el domingo, colonos israelíes mantienen cercadas varias viviendas palestinas en Qusra, cerca de Naplusa, en el norte de Cisjordania, un territorio ocupado por Israel desde 1967.

Entre las propiedades afectadas figura la de un ciudadano estadounidense.

Los residentes aseguran que han quedado aislados y sin acceso a alimentos ni a otros suministros básicos.

El ejército israelí desplegó tropas en la región "para proteger a los habitantes y mantener la seguridad", según un comunicado.

El miércoles, ya había enviado tropas a la zona y retiró una tienda de campaña instalada por los colonos, además de arrestar a un israelí, según un comunicado.

"La tienda y las cosas de los colonos ya no están ahí" pero están "en la colina vecina", declaró a la AFP Aicha Hasan, que vive en una de las casas afectadas, en medio de una "zona completamente acordonada por el ejército".

Las cámaras de la AFP captaron a soldados patrullando por las calles.

- "Fracaso" del gobierno -

"Las acciones de quienes llevaron a cabo este horrible acto de terrorismo destinado a intimidar y acosar a esta familia son repugnantes", escribió en la red social X el embajador estadounidense, Mike Huckabee.

"No hay excusa para un comportamiento tan propio de matones", añadió.

Sus declaraciones resultan especialmente llamativas, ya que Huckabee, pastor evangélico y figura cercana al movimiento de colonos, ha respaldado en el pasado los asentamientos israelíes en Cisjordania y ha rechazado la creación de un Estado palestino.

Según Huckabee, Israel actuó a petición de Estados Unidos, su principal aliado, a pesar de los desacuerdos que sus dirigentes, Donald Trump y Benjamin Netanyahu, han exhibido en los últimos meses, especialmente sobre la propuesta estadounidense para la Franja de Gaza.

Para el principal rival del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en las próximas legislativas, Gadi Eisenkot (centro), "los acontecimientos de Qusra ilustran de nuevo el fracaso y la debilidad de este gobierno".

La ONU pidió a Israel que "respete las obligaciones que les incumben en virtud del derecho de ocupación, a fin de garantizar la seguridad de la población palestina local".

Una portavoz del servicio diplomático de la UE, Anitta Hipper, también instó a Israel a tomar "acciones concretas para impedir los actos violentos de los colonos".

Poco después de las declaraciones del embajador estadounidense, varios dirigentes israelíes, incluido el ministro de Defensa, Israel Katz, acudieron al asentamiento de Ganim, en el norte de Cisjordania, que fue reinaugurado este jueves.

Ganim fue uno de cuatro asentamientos desmantelados en 2005.

Sin embargo, tres de ellos han sido reconstruidos bajo el actual gobierno de Netanyahu, en un contexto de aceleración de la expansión de las colonias israelíes y de legalización de puestos avanzados levantados sin autorización oficial.

"Hemos regresado a Ganim y hemos regresado para quedarnos", declaró durante la ceremonia el ministro de Defensa, Israel Katz.

Actualmente, más de 500.000 israelíes viven en asentamientos en Cisjordania, considerados ilegales según el derecho internacional, en un territorio habitado por cerca de tres millones de palestinos.

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