Israel reabre de manera muy limitada el cruce de Rafah

Israel reabrió de forma muy parcial el domingo el paso de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza, vital para el envío de ayuda humanitaria, aunque por ahora solo podrá ser utilizado por los residentes del territorio y bajo condiciones drásticas.

Este puesto es el único punto de entrada y salida entre la Franja de Gaza y el mundo exterior que no pasa por Israel.

Su reapertura ha sido reclamada con insistencia por la ONU y las oenegés internacionales para permitir el acceso de la ayuda al territorio palestino, devastado por dos años de guerra contra el movimiento islamista palestino Hamás.

Sin embargo, las restricciones impuestas por Israel están lejos de satisfacer sus demandas.

Israel anunció el domingo que "conforme con el acuerdo de alto al fuego" reabría el paso fronterizo, limitado "al tránsito de los habitantes" de la Franja de Gaza.

"En este marco, una fase piloto inicial comenzó hoy en coordinación con la misión de la Unión Europea (EUBAM) y las autoridades competentes", subrayó el Cogat, organismo del Ministerio de Defensa israelí que supervisa los asuntos civiles en los Territorios Palestinos Ocupados.

Según un responsable del Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad de Hamás, "unos 200 enfermos" esperaban el domingo la reapertura para ir a recibir tratamiento en Egipto.

Unos cuarenta funcionarios de la Autoridad Palestina también esperaban desde Egipto el visto bueno israelí, declaró a la AFP un responsable palestino.

Esta reapertura muy limitada se produce en el contexto de una tregua muy precaria entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás.

El sábado, bombardeos israelíes causaron 32 muertos, según la Defensa Civil de Gaza, en una de las jornadas más mortíferas desde el inicio de la tregua el 10 de octubre de 2025.

Israel declaró haber respondido a violaciones del alto el fuego.

El paso fronterizo está cerrado desde que las fuerzas israelíes tomaron el control en mayo de 2024, salvo una reapertura limitada a comienzos de 2025, en el marco de una tregua anterior.

Su reapertura total está prevista en el marco del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin definitivamente a la guerra desencadenada el 7 de octubre de 2023 por el sangriento ataque de Hamás contra Israel.

Israel había advertido, sin embargo, que Rafah solo se reabriría una vez que se entregara el cuerpo de Ran Gvili, el último rehén retenido en Gaza desde el inicio del conflicto. Su cadáver fue finalmente restituido el 26 de enero.

- Espera ansiosa -

El Cogat había advertido el viernes que sería necesaria "una autorización de seguridad previa" de las autoridades israelíes para salir y entrar en la Franja de Gaza, en coordinación con Egipto y bajo la supervisión de la misión europea.

"Aún no se ha alcanzado ningún acuerdo sobre el número de palestinos autorizados a entrar y salir", declararon fuentes en el paso fronterizo, precisando que Egipto tenía previsto permitir la entrada a "todos los palestinos a quienes Israel autorice salir".

En la devastada Franja de Gaza, muchos palestinos esperan finalmente poder salir.

"Cada día que pasa empeora mi estado y mi vida se me escapa", lamenta Mohammed Shamiya, un hombre de 33 años que padece una enfermedad renal que requiere tratamiento de diálisis y espera desesperadamente poder ir al extranjero para recibir atención médica.

Safa al-Hawajri, una joven de 18 años que obtuvo una beca para estudiar en el extranjero, también aguarda. Afirmó que toda su esperanza "para realizar sus ambiciones está ligada a la reapertura" de Rafah.

Su reapertura también debería permitir la entrada a Gaza de los 15 miembros del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), encargado de gestionar el territorio durante un periodo transitorio bajo la supervisión de la llamada Junta de Paz, presidida por Donald Trump.

Mientras Israel y Hamás se acusan mutuamente y a diario de violar el alto al fuego, Estados Unidos anunció a mediados de enero el paso a la segunda fase del plan de paz, que prevé, entre otras cosas, el desarme de Hamás, la retirada progresiva del ejército israelí y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.