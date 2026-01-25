Israel registra un cementerio de Gaza por los restos del último rehén

Las fuerzas israelíes registraban este domingo un cementerio en el norte de Gaza en busca de los restos de Ran Gvili, el último rehén aún retenido en el territorio palestino después de los ataques de Hamás en octubre de 2023, informó la oficina del primer ministro.

"La operación se lleva a cabo en un cementerio en el norte de Gaza e implica extensos esfuerzos de búsqueda, aprovechando al máximo toda la inteligencia disponible, señaló la oficina de Benjamin Netanyahu, y añadió que los esfuerzos continuarán "mientras sea necesario".

Por su parte, el movimiento islamista Hamás confirmó las búsquedas y agregó que entregó a los mediadores las informaciones que poseía sobre el lugar donde "encontrar los restos del cautivo".

Gvili era un oficial en la unidad de élite de la policía israelí, la Yasam, y tenía 24 años el día en que Hamás lanzó el ataque en territorio israelí que desató la guerra en Gaza.

Un funcionario militar de Israel dijo a AFP que había indicios de que Gvili "podría haber sido enterrado en la zona" donde se realizaban las búsquedas.

La información de inteligencia sobre la ubicación de la tumba "ha estado en nuestra posesión durante algún tiempo y se ha refinado recientemente", añadió el funcionario israelí.

"Unidades especializadas están en el terreno, incluyendo rabinos, equipos de búsqueda y expertos dentales", agregó.

La primera fase del acuerdo de alto el fuego, respaldado por Estados Unidos, estipulaba que Hamás entregara a todos los rehenes llevados en Gaza en el ataque de 2023 que desencadenó la guerra.

De las 251 personas tomadas como rehenes por Hamás en el ataque del 7 de octubre, todas —algunas vivas y otras muertas— fueron devueltas a Israel, salvo los restos de Gvili.

En ese asalto sin precedentes de Hamás en territorio israelí murieron más de 1.200 personas.

En Gaza, más de 70.000 personas han muerto desde que comenzó la ofensiva israelí en respuesta al ataque, según un balance de las autoridades locales de este territorio gobernado por Hamás.

La familia de Gvili había expresado una fuerte oposición a lanzar la segunda fase del plan, que incluye reabrir el paso de Rafah, antes de recibir los restos.

"Antes, Ran debe retornar a casa", apuntó la familia en un comunicado emitido el domingo.

"El Estado de Israel no puede proceder con la apertura del paso de Rafah mientras Hamás continúa engañando al mundo", agregó la familia.

En tanto, la reapertura del paso fronterizo de Rafah, que comunica Gaza con Egipto, fue discutida en una reunión el sábado entre Netanyahu y los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, según informaron medios de prensa israelíes.