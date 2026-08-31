Italia prolonga 15 días más los controles fronterizos con España por la crisis de Ceuta

Italia decidió el lunes prolongar durante 15 días la suspensión de las normas del espacio Schengen con España, instaurada el 1 de agosto durante un mes debido a la situación en Ceuta, indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.

"La decisión se tomó de conformidad con el análisis realizado por el Comité de Análisis de la Inmigración y de la Seguridad de las Fronteras, debido a la persistencia de los elementos de evaluación que motivaron su reintroducción el pasado 1 de agosto", precisó el ministerio.

Roma señaló que esta decisión se tomó "teniendo también en cuenta las iniciativas ya emprendidas por España, en colaboración con la Unión Europea, para que la situación en esta región [Ceuta] pueda encaminarse hacia una próxima normalización".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró el lunes que se sigue investigando lo ocurrido, un mes después de la llegada de unos 70.000 migrantes desde Marruecos al territorio español situado en el norte de África.

La travesía dejó varias decenas de muertos y desaparecidos, y varios miles de migrantes continúan en la ciudad autónoma.