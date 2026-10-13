Jair Bolsonaro está "muy contento" con las elecciones en Brasil, dice su hijo

El expresidente Jair Bolsonaro está "muy contento" con los resultados de la primera vuelta de las presidenciales de Brasil que dieron ventaja a Flávio Bolsonaro frente a Lula, afirmó su hijo el martes tras visitarlo en prisión domiciliaria.

El senador recibió el lunes el visto bueno del tribunal supremo para visitar en persona al exmandatario (2019-2022) de extrema derecha, condenado por golpismo, tras más de tres meses de prohibición.

El juez puso la condición de que el encuentro no tuviera fines políticos ni electorales en vísperas del balotaje del 25 de octubre, en el que Flávio Bolsonaro enfrentará al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

El expresidente "está de buen humor, está satisfecho con el trabajo que se viene realizando y tiene la esperanza de que Brasil va a cambiar", dijo su hijo a la prensa.

"Está muy contento con el resultado de estas elecciones", añadió.

El candidato pasó menos de una hora en la residencia de su padre en Brasilia, donde paga la condena de 27 años, constataron periodistas de la AFP.

El legislador, de 45 años, irá al balotaje con Lula, de 80, tras obtener el 47% de los votos de la primera vuelta frente al 45% del izquierdista, que busca un cuarto mandato.

Él estaba "muy feliz de haber sido escuchado por la mayoría del pueblo brasileño", agregó Flávio.

Jair Bolsonaro, de 71 años, es una figura central de la derecha brasileña y su imagen siempre está presente en las manifestaciones de su hijo, que promete anular su condena si es elegido presidente.

El candidato tenía prohibido visitarlo desde julio por divulgar una carta de apoyo de su padre a su campaña durante una transmisión en YouTube.

Ese acto fue considerado por el juez Alexandre de Moraes como una violación a las restricciones impuestas al expresidente para expresarse en redes sociales, incluso a través de terceros.

Flávio Bolsonaro invitó a sus votantes a salir a las calles para "defender" Brasil.

Después del primer turno, la izquierda ha realizado marchas multitudinarias en diferentes ciudades para tratar de revertir la desventaja de Lula.

Jair Bolsonaro paga cárcel en su residencia por motivos de salud derivados de una puñalada que sufrió en 2018, durante la campaña en la que fue elegido como presidente.

Fue condenado por planear un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones con Lula en 2022.

Los brasileños eligieron este mes un Congreso de mayoría conservadora que podría aprobar la ley de amnistía que Flávio Bolsonaro prometió impulsar para su padre, así como a cientos de bolsonaristas condenados por el asalto a las sedes de los poderes públicos en Brasilia en enero de 2023.