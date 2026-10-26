Jordania detiene a tres personas por un ataque contra una iglesia ortodoxa

Las fuerzas de seguridad de Jordania detuvieron a tres personas por un ataque sin precedentes contra una iglesia ortodoxa griega que dejó nueve muertos y 25 heridos, informó el lunes la televisión estatal.

"Tras una operación conjunta de seguridad, equipos especializados de investigación y de allanamiento detuvieron a tres terroristas responsables del ataque terrorista cobarde", indicó la televisión en X.

Agregó que los tres detenidos resultaron heridos en un enfrentamiento armado.

Hombres armados atacaron el viernes el predio de una iglesia ortodoxa griega en la aldea de Hamud, en la gobernación de Karak, durante una procesión fúnebre.

La gobernación de Karak alberga una importante comunidad cristiana en el reino de mayoría musulmana.

El rey Abdalá II, quien se encontró con víctimas después del ataque, dijo el sábado durante una reunión del Consejo de Seguridad Nacional que "la seguridad y la protección de los jordanos es una línea roja que no se debe cruzar".

El primer ministro jordano, Jafar Hassan, decretó tres días de luto nacional a partir del viernes, con banderas a media asta en las instituciones gubernamentales y públicas.