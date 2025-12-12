Kim promete erradicar el "mal" al cierre de una importante reunión en Corea del Norte

El líder norcoreano Kim Jong Un prometió erradicar el "mal" y elogió la lucha de sus tropas en la guerra de Rusia contra Ucrania, al cierre de una importante reunión de los altos mandos del partido gobernante, informó la prensa estatal este viernes.

La cita de tres días del comité central norcoreano debatió cuestiones políticas clave así como los planes para el próximo congreso del partido, el primero de Corea del Norte en cinco años y previsto para el próximo mes.

Al cerrar la reunión el jueves, Kim condenó "el punto de vista ideológico erróneo y la actitud laboral pasiva e irresponsable" de algunos funcionarios, aseguró la agencia estatal de noticias KCNA.

También "señaló las deficiencias y las prácticas del mal que deben corregirse", informó la KCNA.

Sin embargo, reservó sus elogios para los soldados norcoreanos que combaten junto a Rusia en Ucrania, de los cuales al menos 600 han muerto y miles más han resultado heridos, según estimaciones surcoreanas.

Su labor "demostró al mundo el prestigio de nuestro ejército", destacó.

Los analistas señalan que Pyongyang está recibiendo ayuda financiera, tecnología militar y suministros alimentarios y energéticos de Moscú a cambio del envío de tropas.

Kim también subrayó los esfuerzos realizados este año para "modernizar" las defensas del país ante los grandes "cambios geopolíticos y tecnológicos mundiales".

El comité central de Pyongyang comenzó a reunirse el martes, el mismo día en que Seúl afirmó que el Norte había lanzado una salva de proyectiles desde un sistema lanzacohetes múltiple que, según expertos, podría tener como objetivo a Corea del Sur.