La amnistía en Venezuela otorga la libertad a 179 presos políticos

Un total de 179 presos políticos salieron de prisión en Venezuela a través de la recién promulgada ley de amnistía, informó el Parlamento este martes a medida que aumentan las denuncias de dilación para tramitar el beneficio en los tribunales.

La histórica ley fue impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y aprobada por unanimidad en el Parlamento la semana pasada.

Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero y gobierna bajo presión de Washington.

La nueva ley contempla el sobreseimiento de causas penales de cientos de presos políticos.

Pero no es automática. Exige a quienes quieran optar por el beneficio acudir a tribunales para hacer una revisión de cada caso y dictar el sobreseimiento de la causa o la anulación de la sentencia.

El diputado Jorge Arreaza dijo que el sistema de justicia ya recibió 4.293 solicitudes de amnistía. Los tribunales tienen 15 días para procesar las peticiones.

Del total, unas 3.052 personas que tenían libertad condicional recibieron libertad plena, también dentro de la ley.

"Es extraordinario el ritmo que se lleva", celebró Arreaza, que presidió la comisión que redactó la amnistía y ahora encabeza la que hace seguimiento a su aplicación. "La justicia debe alcanzar su objetivo para que haya paz".

- Huelga de hambre -

"¡Justicia, justicia... libertad, libertad!", gritaron un grupo de cadetes acusados de golpistas al salir de la cárcel del Rodeo I, a las afueras de Caracas.

Fueron liberados el lunes de tarde en un grupo de 34 presos políticos en medio de una gran algarabía. Los familiares acampados fuera de la cárcel esperaban otra liberación el martes, aunque la comisión de la Cruz Roja, que evalúa a los presos antes de salir, aún no llegó.

Preocupa igualmente la huelga de hambre dentro del Rodeo, a la que se sumó el gendarme argentino Nahuel Gallo.

Los liberados recibían videollamadas, daban noticias de sus compañeros de celda a madres que reían entre lágrimas. "Tranquila que va a salir", dijo uno en consuelo. Uno de los excarcelados le hablaba a un niño de su padre, compañero de celda.

Muchos de los familiares que acampan desde hace mes y medio a las afueras del Rodeo quedaron con las ganas de ver salir a sus esposos, hijos o nietos. Aunque ahora la energía era otra, cargada de optimismo.

"Si los casos de los que se encuentren en huelga de hambre nos los remiten a nosotros, los podemos evaluar", dijo Arreaza a la AFP sin ofrecer mayor información sobre esta protesta que, según los primeros reportes, llevaban adelante 200 detenidos.

- Dilaciones -

Potenciales beneficiarios de la amnistía denunciaron por su parte que los tribunales dilatan la recepción de sus solicitudes para obtener libertad plena.

Abogados de presos políticos y de excarcelados con medidas cautelares acudieron el lunes a tribunales en Caracas para hacer las primeras solicitudes, pero la mayoría se topó con negativas y demoras al consignar sus documentos.

"Los tribunales que nos judicializaron arbitrariamente siguen siendo nuestros verdugos", denunció Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas de Hugo Chávez, en libertad condicional desde julio de 2025.

Explicó que el tribunal que lleva su causa no admitió la solicitud al indicar que "no hay despacho". "Reclamo, como mi derecho humano, que se cierre el fraude procesal que me afectó junto a mis seres queridos", añadió.

"A algunos les han dicho que no les pueden recibir los documentos, a otros que sí, pero que tienen que esperar un tiempo prudencial para tener respuesta", explicó a la AFP el abogado Omar Mora Tosta, que encabeza la defensa de miembros detenidos del partido de la líder opositora María Corina Machado.

El sindicato de trabajadores de la prensa señaló por su parte que "ningún tribunal recibió los escritos" de un grupo de periodistas que pidieron el beneficio.

"Se generó quizá un malentendido", justificó Arreaza. Dijo que los jueces y fiscales salieron a comer y tomarse una ducha y "se entendió que no había despacho". "Estamos de guardia permanente, así como esta comisión está en sesión permanente", aseguró.