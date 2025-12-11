La candidata de izquierda a la presidencia de Chile promete reforzar a la policía

La candidata presidencial izquierdista Jeannette Jara prometió el miércoles que reforzará la policía para combatir el crimen organizado, que muchos en Chile asocian a la inmigración irregular, y así responder a la principal preocupación del país antes del balotaje del 14 de diciembre.

Aunque es uno de los países más seguros del continente, el temor de los chilenos ante el aumento de la criminalidad se ha apoderado de la campaña electoral. Con su promesa de mano dura, el líder de extrema derecha, José Antonio Kast, es favorito para suceder al izquierdista Gabriel Boric.

"Vamos a trabajar en la seguridad pública. Todos en Chile merecen vivir tranquilos. En todos los barrios se requiere presencia policial y por eso la vamos a fortalecer", dijo la militante comunista en su último acto masivo en la capital chilena.

Los homicidios se han estabilizado en los últimos años, pero aumentaron un 140% en una década: de una tasa de 2,5 casos por cada 100.000 habitantes pasó a 6 en 2024, según el gobierno.

La propia Jara se ha visto obligada a enfocar su campaña principalmente en la seguridad, por sobre su agenda de derechos sociales.

Ante miles de personas que llenaron una plaza en el barrio popular de Puente Alto, en el sur de Santiago, Jara prometió que intervendrá 100 barrios para desarmar "lugares de acopio y venta de drogas y retirar las armas que están corriendo en las calles".

Jara alcanzó popularidad en la política gracias a su desempeño como ministra del Trabajo del gobierno de Boric, y encabeza una coalición de nueve partidos de centro-izquierda tras ganar las primarias del sector.

"Con Jara se modificó el sistema de pensiones, se redujo la jornada laboral a 40 horas, aumentó el sueldo mínimo (...) con Kast siento que retrocederíamos muchos años. Me da miedo", destacó a la AFP Johanna Estolaza, una contadora de 52 años que asistió al acto.

Durante su discurso, Jara, de 51 años, acusó a Kast de esconderse "detrás de propuestas clandestinas que buscan que se retrocedan en derechos".

"Lo que más me gusta es que ella sea comprometida con defender la educación pública", aseguró a la AFP Paola Sánchez, una profesora de 48 años. En cambio, con Kast "es imposible que no recorte derechos sociales cuando dentro de su propuesta dice que va a cortar 6.000 millones de dólares", lamentó.