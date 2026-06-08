La Fiscalía de El Salvador anticipa condenas de miles de años en un juicio masivo contra pandilleros

La Fiscalía de El Salvador aseguró el jueves que cabecillas de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), procesados en un juicio masivo desde abril pasado, serán condenados a miles de años de prisión por la vasta cantidad de delitos que enfrentan.

La justicia salvadoreña juzga por miles de crímenes a 485 integrantes de la MS-13, entre ellos a los 22 miembros de la "ranfla histórica", la cúpula del grupo conformada por los veteranos de esta organización criminal desarticulada por la "guerra" antipandillas del gobierno de Nayib Bukele.

Previamente, la Fiscalía había informado de un total de 486 sindicados.

"Con las penas que el juez imponga, penas de miles de años, estas personas definitivamente no salen del sistema penitenciario", dijo el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, en una publicación en X de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador.

"No les alcanzan ni 10 vidas para poder purgar esas penas que van a enfrentar", agregó el representante de la Fiscalía.

En el juicio masivo de El Salvador, el primero contra una estructura de mando de las pandillas, el grupo está acusado de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, según la acusación.

Entre ellos, los asesinatos de 87 personas en marzo de 2022 que llevaron a Bukele a declarar la "guerra" contra las pandillas bajo un estado de excepción que ha encarcelado a unas 92.000 personas sin orden judicial.

Uno de los procesados en el juicio es Borromeo Henríquez (Diablito de Hollywood), de 47 años, máximo líder y quien desde 1998 cumple una condena de 87 años por 497 homicidios.

El fiscal señaló que Henríquez "tendría una pena entre 15.000 a 25.000 años de prisión".

Bukele gobierna El Salvador con poderes absolutos y oenegés aseguran que no existe la independencia judicial en el país. Grupos humanitarios también acusan al gobierno del presidente conservador de cometer crímenes de lesa humanidad en su ofensiva contra las maras y encarcelar a inocentes.