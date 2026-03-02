La guerra en Oriente Medio se extiende con ataque de Israel al Líbano

La guerra en Oriente Medio se extendió este lunes al Líbano con ataques de Israel en represalia por disparos del movimiento islamista proiraní Hezbolá, en el tercer día de bombardeos masivos estadounidenses e israelíes contra Irán para tumbar el régimen de los ayatolás.

El ejército israelí afirma llevar a cabo ataques simultáneos "con cientos de aviones" en Irán y Líbano y advirtió a Hezbolá que pagará "caro" haber abierto fuego contra Israel.

Tel Aviv asegura haber interceptado un "proyectil" lanzado desde el Líbano y que otros cayeron en zonas deshabitadas, sin causar víctimas.

Hezbolá reivindicó el lanzamiento de "una salva de misiles" y "de drones" contra Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei en la operación estadounidense-israelí.

Era el primer ataque de Hezbolá a Israel desde el alto el fuego de noviembre de 2024 que puso fin a más de un año de guerra entre ambas partes.

Las autoridades libanesas dieron cuenta de al menos 31 muertos.

Periodistas de la AFP escucharon fuertes explosiones en Beirut durante la noche y vieron a numerosas familias huir del sur del país en coche, algunas de ellas con colchones atados al techo.

En Irán, la Media Luna Roja local afirmó que al menos 555 personas murieron por el conflicto que interrumpió las negociaciones con Washington sobre el programa nuclear de Teherán.

Para vengar la muerte de Jamenei y de un gran número de altos cargos de la república islámica, Teherán lanza una lluvia de misiles contra varios países de la región, que albergan en muchos casos bases estadounidenses.

Los habitantes de Doha, Abu Dabi y Dubái se despertaron un día más con el estruendo de las explosiones y una columna de humo se elevaba por encima de la embajada estadounidense en Kuwait.

El Ministerio de Defensa kuwaití señaló que varios aviones militares estadounidenses se estrellaron, pero que los tripulantes sobrevivieron.

Irán también atacó Israel, donde al menos nueve personas murieron el domingo. Periodistas de AFP escucharon explosiones en Jerusalén.

Según los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, un blanco de estos ataques fue la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Un fotógrafo de la AFP vio cómo al menos dos drones eran derribados cerca del aeropuerto de Erbil, en el norte de Irak.

Otros dos aparatos fueron interceptados cerca del a enorme refinería saudita de Ras Tanura,una de las más grandes del mundo, que interrumpió algunas de sus operaciones, según las autoridades.

- "Muchos días" -

Nada indica que las armas vayan a silenciarse, sino todo lo contrario.

Israel dijo desde el primer día que la operación en Irán durará "el tiempo que sea necesario". El ejército estima que los ataques en Líbano podrían prolongarse "muchos" días, pero por el momento no ve motivos para una "invasión".

En una entrevista con el New York Times, el presidente estadounidense, Donald Trump, estimó que la operación durará "cuatro o cinco semanas" y prevé más bajas, además de los tres militares norteamericanos muertos en combate.

La guerra en Oriente Medio impactó este lunes territorio europeo.

El presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, afirmó este lunes que un dron iraní se estrelló en una base que el Reino Unido tiene en esa isla del Mediterráneo.

En un comunicado conjunto, Francia, el Reino Unido y Alemania amenazaron con tomar "medidas defensivas" para proteger sus intereses y los de sus "aliados en la región" y "destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones".

El lunes por la mañana, el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, insistió en que Francia está dispuesta a "participar" en el conflicto en defensa de sus aliados en la región.

El futuro de Irán es una incógnita.

- Tres "opciones" -

Trump declaró al New York Times que tiene "tres muy buenas opciones" para dirigir el país. No quiso revelar sus nombres "por ahora".

Por el momento el país está en manos de un triunvirato de forma provisional a la espera, según Teherán, de elegir al sucesor de Jamenei.

"Llevamos a cabo esta operación a gran escala no solo para garantizar nuestra seguridad aquí y ahora, sino también para nuestros hijos y sus hijos", asegura Trump.

En un mensaje de vídeo, el republicano instó de nuevo a los Guardianes de la Revolución y a la "policía militar" a "deponer las armas" a cambio de inmunidad total o, de lo contrario, "enfrentarse a una muerte segura".

"No negociaremos con Estados Unidos", respondió en X el poderoso jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani.

"Trump ha sumido a la región en el caos con sus 'sueños ilusorios' y ahora le preocupan las nuevas bajas entre las fuerzas estadounidenses", añadió.

- Sin "límite" -

Muchos iraníes se alegraron de la muerte de Jamenei, aunque también desató manifestaciones de protesta.

"Hemos comprendido que no hay absolutamente ninguna forma de reformar este régimen sin una intervención extranjera", declaró a la AFP una habitante de Teherán.

"Han tomado como rehén al pueblo iraní", añadió esta treintañera que pidió el anonimato.

En enero el régimen reprimió a sangre y fuego un multitudinario movimiento de protesta. Según varias oenegés, hubo miles de muertos.

Tres días de ataques generaron caos en el transporte mundial aéreo ( con miles de cancelaciones o retrasos de vuelos) y en el tráfico marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz.

También dispararon los precios del petróleo y del gas.