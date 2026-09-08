La isla de Kauai, bajo alerta de tornados mientras el huracán Lowell se aproxima a Hawái

Residentes de la isla hawaiana de Kauai fueron advertidos de posibles tornados el lunes en la noche ante el avance del huracán Lowell, de categoría 3, hacia ese archipiélago estadounidense del Pacífico, dijo el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

"Las condiciones son favorables para tornados en y cerca del área de vigilancia" de Kauai, incluida la ciudad de Lihue, dijeron funcionarios del NHC.

Se esperaba que la tormenta pasara por el oeste de Niihau entre la noche del lunes y la mañana del martes, indicó el centro en su último boletín difundido a las 08H00 de Hawái (18H00 GMT).

"Se esperan condiciones peligrosas en Niihau, Kauai y Oahu, con inundaciones repentinas, oleajes y fuertes vientos provocados por Lowell", señaló el NHC.

El centro advirtió que la combinación de marejada ciclónica y marea podría inundar zonas normalmente secas cerca de la costa en Kauai y Niihau. El lunes se emitió un aviso de inundaciones repentinas para Kauai.

También se emitió una advertencia de tormenta tropical para la isla de Oahu, donde se encuentra Honolulu.

Se esperaba que el ciclón dejara entre 15 y 26 centímetros de lluvia en Kauai, y entre 10 y 20 centímetros para Oahu y la Isla Grande.

La tormenta se encontraba unos 570 km al suroeste de Honolulu y se desplazaba en dirección norte-noreste, informó el centro.

Se esperaba que Lowell, que registraba vientos máximos sostenidos de 185 km/h, se debilitara gradualmente el martes y luego girara hacia el noroeste temprano el miércoles, tras pasar por las islas hawaianas.

La tormenta alcanzó brevemente la categoría 5 a principios de esta semana, pero desde entonces se ha debilitado hasta la categoría 3.

Hawái aún se recupera de los impactos del huracán Lala, que rozó la parte sur de la Isla Grande el mes pasado, lo que provocó vientos destructivos e inundaciones repentinas.

Lowell es una de las dos tormentas que hay actualmente en el océano Pacífico, donde un episodio de El Niño de intensidad histórica está calentando las aguas.

La tormenta tropical Marie, unos 1.100 km al suroeste de San Diego, se desplazaba hacia el oeste y se alejaba de la costa.

El Niño ocurre cada dos a siete años cuando los vientos alisios, corrientes que van de este a oeste y que normalmente retienen las aguas cálidas en el Pacífico occidental, se debilitan temporalmente. Esto hace que esas aguas asciendan a la superficie y se desplacen hacia el este.

El cambio climático amplifica los impactos de El Niño sobre el clima global.