La justicia británica confirma en apelación la prohibición del grupo Palestine Action

El Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales confirmó este lunes la ilegalización del grupo Palestine Action, calificado de organización terrorista por el gobierno británico en julio de 2025.

La decisión del Ministerio del Interior fue "proporcionada" y "no era ilegal", dictaminó el tribunal.

"Es un error fundamental pasar por alto el hecho de que Palestine Action fomenta abiertamente una violencia ilegal que se asemeja al terrorismo", añadió el organismo de apelación de la justicia británica.

En primera instancia, el Tribunal Superior de Londres había considerado "desproporcionada" la prohibición de este grupo propalestino, que se hizo notar en Reino Unido al calor de la guerra de Gaza.

Pero la ministra del Interior, Shabana Mahmood, apeló inmediatamente, invocando la necesidad de "mantener la capacidad de actuar para proteger la seguridad nacional".

Una de las fundadoras del grupo, Huda Ammori, reaccionó rápidamente este lunes en X, señalando que no dejarán de luchar para que esta prohibición sea levantada "y, sobre todo, por una Palestina libre".

Ammori anunció además su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo y, "si es necesario", ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La decisión era especialmente esperada por los cientos de personas inculpadas por haber mostrado su apoyo a Palestine Action durante las numerosas manifestaciones que tuvieron lugar en todo el Reino Unido tras su ilegalización.

El gobierno laborista de Keir Starmer había clasificado a Palestine Action como "terrorista" —al mismo nivel que Al Qaida, Hezbolá o el Ejército Republicano Irlandés (IRA)— tras unos actos de vandalismo perpetrados por sus militantes, en particular en una base de la Real Fuerza Aérea en junio de 2024 y contra la empresa de armamento israelí Elbit Systems en agosto de ese mismo año.

Esta prohibición había sido calificada de "desproporcionada" por la ONU y denunciada por personalidades como el cineasta británico Ken Loach y la novelista irlandesa Sally Rooney.

En total, más de 3.300 personas han sido detenidas —entre ellas la activista sueca Greta Thunberg en diciembre de 2025— y cientos más acusadas desde julio de 2024 durante las numerosas manifestaciones de apoyo al grupo, según la asociación Defend Our Juries, que las organiza.

Cuatro activistas procesados por los daños causados en la fábrica de Elbit Systems fueron condenados a penas de entre 5 y 7 años de prisión.

Desde la ilegalización, cualquier expresión de apoyo a Palestine Action puede ser castigada con penas de hasta seis meses de prisión, mientras que la pertenencia al grupo o la organización de actos de apoyo puede conllevar hasta 14 años.