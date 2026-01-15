La NASA certifica un aumento de temperatura en 2025 sin hablar de cambio climático

Las temperaturas globales se dispararon en 2025, sin embargo la NASA, en un comunicado publicado el miércoles junto con su más reciente informe anual, no mencionó el cambio climático.

La postura va en línea con las políticas del presidente Donald Trump de negar la realidad de que el calentamiento global es resultado de actividades humanas.

Según la NASA, la temperatura en la superficie global de la Tierra en 2025 fue ligeramente más cálida a la de 2023, convirtiéndolo de manera efectiva en el segundo año más caluroso registrado, luego de 2024.

De acuerdo con sus mediciones, las temperaturas promedio para 2025 fueron de 1,19°C (2,14 grados Fahrenheit) por encima de la media registrada entre 1951 y 1980.

La falta de mención del cambio climático en el último reporte marca un punto de quiebre con el informe del año pasado, publicado durante la administración del demócrata Joe Biden, que aseguró de plano: "Este calentamiento global ha sido causado por las actividades humanas".

Mientras que en el documento del año pasado había material como citas del entonces jefe de la NASA y de su científico sénior, así como gráficos y videos, este año el informe solo detalla algunas figuras clave y se reduce a un puñado de párrafos.

Otras agencias globales, como el observatorio europeo Copernicus y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés), que usan distintas metodologías, señalaron que 2025 es el tercer año más caluroso. Así también lo indicó el instituto estadounidense Berkeley Earth. Prevén que la temperatura de 2026 se mantenga en niveles históricamente altos.