La ofensiva rusa se agota pese a los continuos bombardeos contra Ucrania

Pueblos y ciudades de Ucrania han sufrido meses de intensos bombardeos rusos. Pero en el campo de batalla, la ofensiva rusa da señalas de perder fuerza.

Pasados más de cuatro años desde la invasión rusa de Ucrania, las declaraciones del Ministerio de Defensa de Moscú sobre la captura de pueblos y aldeas ucranianos se han vuelto menos frecuentes.

Y en algunos sitios, las fuerzas ucranianas lograron retomar el control.

En abril y mayo, el ejército ruso perdió en Ucrania más territorio del que tomó, según un análisis de la AFP basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

Esos avances territoriales son demasiado pequeños para cambiar la situación en el terreno, pero ilustran las crecientes dificultades del ejército ruso.

"El avance del ejército ruso procede a un ritmo extremadamente lento", comentó a la AFP el analista militar ruso Alexander Khramchikhin.

Pese a que el ejército ruso es mayor y está mejor equipado que el ucraniano, el uso de drones ha creado una "zona muerta" a ambos lados de la línea de combate.

A menos que se "agoten completamente" los recursos del ejército ucraniano, es difícil prever una aceleración en los avances rusos, según Khramchikhin.

Por su parte, Ucrania ha frenado en gran parte la ofensiva rusa, señaló el ISW en un informe reciente.

Incapaz de lanzar grandes ofensivas en el frente, Rusia ha optado por lanzar operaciones de infiltración, con pequeños grupos de soldados detrás de las líneas enemigas para tomar posiciones clave mientras llegan los refuerzos.

Esta táctica ha tenido cierto éxito, sobre todo durante la captura, en 2025, de la ciudad de Pokrovsk, un importante centro logístico, aunque puede llevar mucho tiempo obtener resultados.

Sin grandes avances en la línea de frente, Rusia concentró sus esfuerzos militares en la captura de Kostiantinivka, una ciudad industrial en la región oriental de Donetsk.

- Rusia reduce objetivos -

Rusia también parece haber reducido sus objetivos militares.

En junio declaró que el objetivo era tomar "toda Ucrania", pero posteriormente, el presidente Vladimir Putin indicó que su ejército solo aspira a tomar el Donbás, que abarca las regiones orientales de Donetsk y Lugansk.

Rusia ocupa una quinta parte de su vecino, incluida la península de Crimea, que anexó en 2014, la mayor parte de Donetsk y Lugansk, y gran parte de las regiones sureñas de Zaporiyia y Jersón.

Rusia reclama como propias esas cinco regiones, tras unos referendos apresurados que la comunidad internacional considera ilegítimos.

Pero Ucrania también enfrenta dificultades.

Redujo considerablemente sus objetivos militares y ya no busca recuperar las fronteras posteriores a la era soviética o las de 2022, sino poner fin a los combates en las líneas actuales de frente.

Con dificultades de reclutamiento, el ejército ucraniano no dispone de recursos para una ofensiva a gran escala.

Por ahora su principal objetivo es "llevar a Rusia al punto en que tiene que negociar", declaró a la AFP el analista ucraniano Mikola Bielieskov.

"Lo que se puede decir definitivamente es que la situación dejó de deteriorarse", indicó.

Ante el estancamiento en el cambo de batalla, ambos bandos recurren a bombardeos de largo alcance.

Rusia busca lanzar ataques "sistemáticos" contra Ucrania, rompiendo récords por la cantidad de drones y misiles disparados contra su vecino.

A su vez, Ucrania ha golpeado el sector petrolero ruso todas las semanas, con una intensificación en los ataques con drones contra las carreteras utilizadas para abastecer a las fuerzas rusas en áreas ocupadas, según analista.