La ONU alerta por el impacto de la guerra en Ucrania en mujeres embarazadas

La guerra en Ucrania pone en peligro a las mujeres embarazadas y la mortalidad materna ha aumentado drásticamente, advirtió el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) este miércoles.

El índice de mortalidad entre mujeres embarazadas aumentó aproximadamente un 37% entre 2023 y 2024, de acuerdo con el UNFPA, que cita el año completo más reciente con datos disponibles.

Pese a que ha habido una caída en el número de nacimientos, la mortalidad materna pasó de 18,9 a 25,9 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en ese periodo.

"Nuestro último análisis muestra un deterioro agudo en la salud materna en toda Ucrania, con más mujeres en riesgo de morir y más embarazos que terminan en complicaciones potencialmente mortales", declaró Florence Bauer, la directora regional del fondo para Europa del Este y Asia Central, en un comunicado.

"No son datos abstractos: son personas y familias que viven bajo un estrés insoportable y reflejan un sistema de salud bajo ataque", añadió.

El UNFPA dio la voz de alerta seis días después de que un ataque causara daños en un hospital maternal dirigido por la agencia en Jersón, al sur de Ucrania. No se reportaron heridos.

Desde la invasión de Rusia en 2022, más de 80 centros de maternidad y cuidado neonatal han sido dañados o destruidos, entre más de 2.760 establecimientos de salud afectados en todo el país, según cifras de la agencia de la ONU.

Dichos ataques a hospitales y el colapso de servicios esenciales "obligan a las mujeres a dar a luz en condiciones cada vez más peligrosas", dijo el fondo.