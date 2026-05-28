La ONU prevé que las temperaturas mundiales mantengan niveles máximos en 2026-2030

Las temperaturas medias mundiales deberían mantenerse "en niveles récord o casi récord" entre 2026 y 2030, con un 75% de probabilidades de que el promedio de esos cinco años supere en más de 1,5 ºC los niveles preindustriales, alertó la ONU este jueves.

Los años que van de 2015 a 2025 fueron los 11 más cálidos jamás registrados, indicó la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en marzo, y la tendencia debería continuar, según el nuevo informe de esta agencia de Naciones Unidas.

Según el boletín de la OMM sobre las previsiones anuales y decenales del clima a escala mundial, establecido por el Servicio Meteorológico del Reino Unido, también es "probable" en un 86% que en alguno de los años comprendidos entre 2026 y 2030 se bata el récord del año más cálido jamás registrado, que actualmente detenta 2024.

"Para finales de 2026 hay previsto un episodio de El Niño, lo que aumentó las posibilidades de que el año siguiente, 2027, sea el próximo año récord", declaró Leon Hermanson, autor principal del boletín, que resume las previsiones proporcionadas por 13 institutos distintos.

Las previsiones de temperatura media en cinco años en el centro del Pacífico tropical apuntan, según la OMM, a "una tendencia preocupante de las condiciones de El Niño", especialmente en 2027 y en 2028.

El Niño se caracteriza por un aumento de las temperaturas de superficie en el centro y en el este del Pacífico ecuatorial. En general, ocurre en intervalos de entre dos y siete años y suele durar de nueve a doce meses.

El último episodio de El Niño, en 2023 y 2024, dejó uno de los años más cálidos desde que hay registros. El fenómeno, cíclico, afecta por efecto dominó al clima mundial durante varios meses.

- Calor en el Ártico -

Según el informe, el promedio de la temperatura mundial debería seguir siendo alto en los próximos cinco años y se prevé que ronden sus máximos históricos.

Según la OMM, entre 2026 y 2030, las temperaturas medias anuales en la superficie del globo serán, en su conjunto, entre 1,3 ºC y 1,9 ºC la superiores a la media de los niveles preindustriales (1850-1900).

Y es "muy probable" -en un 91%- que la temperatura media en la superficie del globo rebase temporalmente en más de 1,5 ºC los niveles medios de 1850-1900 durante al menos un año entre 2026 y 2030.

Ese umbral ya se había superado temporalmente en 2024, cuando la temperatura media de la superficie terrestre fue alrededor de 1,55 ºC más alta que en los niveles preindustriales.

En cambio, según el boletín, es "extremadamente improbable" (menos de 1%) que la temperatura media en la superficie del globo supere en más de 2 ºC la media del periodo de 1850-1900 en alguno de los próximos cinco años.

La OMM recuerda que los umbrales de 1,5 ºC y 2,0 ºC establecidos en el Acuerdo de París sobre el clima se refieren a un calentamiento "a largo plazo en un periodo prolongado, generalmente evaluado en 20 años".

Que la temperatura media anual a escala planetaria supere esos umbrales algunos años no significa que los objetivos de temperatura del Acuerdo de París no se puedan alcanzar, explicó la agencia.

Según la OMM, esos umbrales se rebasarán temporalmente, aunque cada vez de forma más frecuente, a medida que el calentamiento global "se vaya acercando" a esos límites.

Las previsiones también muestran que el calentamiento en el Ártico debería continuar y superar claramente la tendencia observada a escala global.

En los cinco próximos inviernos prolongados del hemisferio norte (noviembre-marzo), la temperatura en el Ártico debería ser 2,8 ºC mayor que la normal en el periodo 1991-2020.

Según las previsiones para el periodo de marzo de 2026 a marzo de 2035, la concentración del hielo en los mares del Ártico disminuirá en los mares de Barents, Bering y Ojotsk.

Además, las precipitaciones serán superiores a la media en las latitudes altas del hemisferio norte en los cinco próximos inviernos prolongados (noviembre-marzo).