La oposición de Venezuela, borrada de los planes de Trump

Desapareció de las calles, sus líderes están en el exilio y Donald Trump perdió interés: la oposición quedó relegada en los planes de Estados Unidos para la Venezuela pos-Maduro.

Maduro fue capturado por tropas estadounidenses junto a su esposa, Cilia Flores, durante un bombardeo a Caracas.

Ambos enfrentan ahora en Nueva York un juicio por narcotráfico. Verlos en traje de presidiario, esposados, ante un juez es un sueño para muchos en la oposición.

La líder opositora María Corina Machado rápidamente renovó su promesa de regresar a Venezuela, de donde escapó tras meses de clandestinidad en una rocambolesca operación para recibir su premio Nobel de la Paz en Oslo en diciembre.

Pero tomar el poder es un escenario por ahora descartado. Delcy Rodríguez, número dos de Maduro, asumió como presidenta interina con el aval de Trump, que ha repetido estar "a cargo" del país.

El apoyo de Washington a las denuncias de fraude de Machado y la reivindicación del triunfo de Edmundo González Urrutia quedaron de lado.

En principio, todo se resume a "un tema de control", explica a la AFP el analista Ricardo Ríos.

- Sin Trump -

Washington impulsó por años la salida de Maduro con una batería de sanciones económicas y desde 2019 con un embargo petrolero.

Trump estaba entonces en su primer mandato. Respaldó y entregó recursos al llamado "gobierno interino" de Juan Guaidó, que terminó desinflándose sin resultados.

En su regreso al poder, sus planes contra Maduro excluyeron a Machado, pese a la vertiginosa popularidad de la dirigente opositora.

"Sería muy difícil para ella liderar el país", declaró tras la sorpresiva operación para capturar a Maduro del 3 de enero. "No inspira respeto", consideró.

El diario The New York Times reportó que asesores lo convencieron de no entregar el poder a la oposición para evitar desestabilizar aún más el país y no tener que enviar tropas al terreno.

"La oposición no tiene una estructura institucional ni incidencia sobre el gobierno que le permita administrar la transición", apunta Ríos.

Machado apoyó desde el inicio la presión militar estadounidense sobre Venezuela. Ha agradecido hasta el cansancio a Trump, con quien dijo no habla desde el 10 de octubre.

Ese día se anunció el premio Nobel de la Paz, que se convirtió en la manzana de la discordia.

Trump lo codiciaba y minimizó el reconocimiento a la opositora de 58 años, que ese 10 de octubre se lo dedicó.

El martes Machado volvió a ofrecérselo, aunque el Comité del Nobel informó que es intransferible. Silencio total en Washington.

- Sin militares -

La oposición hace constantes llamados a los militares. Les pide respetar la Constitución y acatar el "mandato" de las presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando la oposición insiste venció a Maduro con el 70% de los votos.

Pero la Fuerza Armada se declara abiertamente "chavista" y juró siempre "lealtad absoluta" a Maduro. Ahora dieron su respaldo a Rodríguez.

"Trump lo que hace es jaquear" el gobierno y "lo pone a trabajar para él", señala Ríos. El republicano ha dicho que está "a cargo" de Venezuela y asomó que fue su decisión dejar a Rodríguez al frente.

"Era lo lógico en cuanto a que tenían que dar (el poder) a actores del oficialismo", sopesa Ríos.

Los militares siempre tuvieron poder en Venezuela, aunque se multiplicó en 27 años de chavismo. Controlan, además de las armas, empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas e importantes ministerios.

Fueron el sostén de Maduro y ahora de Rodríguez.

- Sin calle -

El oficialismo marcha a diario desde el ataque. "Maduro, amigo, el pueblo está contigo", gritaban sus partidarios el martes en Caracas.

La oposición, que pocos años atrás llenaba avenidas y autopistas, guarda silencio.

Al miedo que se instaló tras los miles de arrestos que siguieron a las protestas por la cuestionada reelección de Maduro en 2024, se sumó ahora un decreto de estado de excepción que castiga con cárcel cualquier celebración de la operación estadounidense.

La oposición tiene además a sus principales dirigentes en el exilio, la clandestinidad o en prisión.

Tanto Machado como González Urrutia están fuera de Venezuela. Existe una pequeña representación en la nueva Asamblea Nacional, que se distanció de Machado y tiene bajísima popularidad.

El liderazgo "no puede seguir apostando todas sus esperanzas a una solución decidida en Washington", dice a la AFP el abogado Mariano de Alba, experto en geopolítica.

"Si el objetivo es construir un país democrático donde el interés de la mayoría sea relevante y se respete a las minorías, sigue siendo crucial la iniciativa y organización interna", afirmó.