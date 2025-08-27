La policía australiana, a la caza del sospechoso del tiroteo que dejó dos agentes muertos

La policía australiana busca el miércoles a un hombre de 56 años fuertemente armado que se dio a la fuga el día anterior tras disparar y matar a dos agentes y herir a un tercero.

Las autoridades informaron que persiguieron durante toda la noche al sospechoso, identificado como Dezi Freeman y descrito por los medios locales como un teórico de la conspiración radicalizado.

Los agentes establecieron un amplio cordón policial alrededor de la escena del crimen, una propiedad remota de Porepunkah, una localidad entre Melbourne y Canberra.

"El sospechoso de este horrible suceso sigue en libertad", aseguró el jefe de la policía del estado de Victoria, Mike Bush, en una conferencia de prensa. "Es muy peligroso. Ha matado a dos agentes de policía y ha herido a un tercero".

Según las autoridades, se cree que Freeman tiene varias armas de fuego "potentes" y conoce técnicas de supervivencia en la naturaleza, lo que dificulta su búsqueda.

El martes, diez agentes se habían desplazado a su propiedad por la mañana para ejecutar una orden de registro cuando estallaron los disparos, informó el jefe de policía.

El tiroteo, que se prolongó "durante varios minutos", causó la muerte de un detective de 59 años y un agente de policía de 35.

Otro uniformado, que resultó herido, fue operado y presenta "heridas graves", pero se recuperará, consideró Bush.

Aunque no reveló el motivo de la orden de allanamiento, dijo que el equipo policial que irrumpió en la propiedad incluía a agentes locales y miembros de la brigada de delitos sexuales e investigación infantil.