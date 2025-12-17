La policía española desaloja a cientos de migrantes que vivían en un antiguo liceo cerca de Barcelona

La policía española desalojó este miércoles a los migrantes que vivían en un antiguo centro de secundaria cerca de Barcelona, pese a las protestas de colectivos que alertan que estas personas quedan desprotegidas ante el inicio del invierno y en plena crisis de la vivienda en España.

El desalojo, para el que había una orden judicial, comenzó a primera hora de la mañana, cuando decenas de agentes se desplegaron en las inmediaciones del antiguo liceo B9 de Badalona, una ciudad de 230.000 habitantes en el área metropolitana de Barcelona.

Pese a los momentos de tensión, el desalojo se realizó de forma principalmente pacífica. La mayoría de residentes eran migrantes que salieron portando sus pertenencias en carros o maletas.

Los agentes identificaron a 181 personas durante el dispositivo, según informó la policía regional. La Delegación del Gobierno en Cataluña indicó, de su lado, que 15 personas resultaron detenidas "en base a la Ley Orgánica de Extranjería".

En el interior del centro, dividido en precarias infraviviendas acondicionadas con muebles rotos y barracones en el patio, llegaron a vivir unas 400 personas, aunque algunas habían decidido marcharse ante la inminencia del desalojo.

"Dije que echaríamos a los 400 okupas ilegales que hacían la vida imposible a los vecinos, y lo hemos hecho. Badalona no es un refugio para la ilegalidad ni para comportamientos conflictivos", celebró el alcalde de la ciudad, el conservador Xavier García Albiol, en un mensaje en X.

Miembro del Partido Popular (PP, derecha), Albiol es conocido por sus fuertes críticas a la inmigración irregular y había solicitado judicialmente que se vaciara el centro.

"Desalojar un espacio no resuelve el problema: simplemente lo desplaza", lamentaron de su lado las entidades que integran la Mesa Sin Hogar de Badalona, que criticaron en un comunicado que se haya recurrido a una "actuación forzada sin ofrecer ninguna alternativa social ni residencial a largo plazo".

"Es una vergüenza y es una vulneración de los derechos humanos", deploró por su parte Jéssica Albiach, del partido de extrema izquierda Comuns, ante el Parlamento regional.

España enfrenta una aguda crisis de vivienda, convertida en la principal preocupación para sus ciudadanos, según el último Eurobarómetro.

En los últimos diez años, el precio del metro cuadrado de alquiler prácticamente se duplicó en el país, de acuerdo con los datos del portal inmobiliario Idealista.

Un crecimiento muy por encima al de los salarios y que, sumado al hecho de que la vivienda social es escasa en España, dificultó mucho el acceso al alquiler, generando un malestar social que cristalizó en diferentes manifestaciones en sus principales ciudades.