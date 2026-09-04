La prensa de Marruecos condena el "chapucero" informe atribuido a la policía de España

La prensa marroquí fustigó este viernes un informe de la policía española que señaló la "permisividad" de las fuerzas marroquíes durante la afluencia de decenas de miles de migrantes al enclave de Ceuta a finales de julio.

El documento es atribuido a investigadores del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), una unidad de inteligencia de la policía nacional española.

Mientras las autoridades marroquíes siguen sin reaccionar oficialmente al informe, el portal marroquí Hespress ve en el texto una "construcción narrativa particularmente frágil, carente de pruebas materiales y plagada de contradicciones".

Según Hespress, el documento buscaba hacer de Marruecos "el chivo expiatorio de ajustes de cuentas políticas y judiciales estrictamente ibéricos".

El informe mencionó un "despliegue sensiblemente más reducido de lo habitual" de los agentes marroquíes, y así alimentó los interrogantes sobre la responsabilidad de Marruecos en esta crisis sin precedentes.

Le Desk, medio marroquí en línea, denuncia por su parte un "documento chapucero", señalando varios errores fácticos, como una referencia al "30 de junio" en lugar del 30 de julio.

En tanto, el semanario TelQuel señaló que, contrariamente a lo indicado por varios medios de prensa, el informe no atribuye a Marruecos la "planificación y ejecución" de la afluencia de migrantes ni designa a ningún responsable.

El portal de información Médias24, a su vez, considera por su parte "necesario" echar "una mirada marroquí" sobre este informe ampliamente comentado en España, en particular por órganos de prensa con posiciones, según él, "hostiles a Marruecos".

Médias24 cuestiona en especial el uso del término "permisividad", por considerar que que se basa en "una imagen satelital".

A comienzos de agosto, un alto responsable marroquí había asegurado a la AFP, bajo condición de anonimato, que no se había producido ninguna falla en el dispositivo de seguridad marroquí.

El informe, que se filtró a la prensa, y al que la AFP tuvo acceso, incomoda visiblemente al Ejecutivo español, que insiste en exonerar de responsabilidad a Marruecos.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reiteró el jueves que no tenía "evidencias sólidas" de la implicación de Marruecos en la llegada de los migrantes, una posición criticada por numerosos miembros de la oposición.

"Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación", declaró el gobernante socialista.