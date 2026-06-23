La relación de Venezuela y EEUU, en el "camino correcto" tras la captura de Maduro, dice Rodríguez

La captura de Nicolás de Maduro el 3 de enero durante una incursión militar estadounidense "marcó un punto de inflexión" en la relación de Venezuela con Estados Unidos que avanza en el "camino correcto", afirmó este lunes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Rodríguez era vicepresidenta y asumió el cargo de presidenta interina a la caída de Maduro. Poco tiempo después, Caracas y Washington restablecieron sus relaciones, rotas en 2019.

"El 3 de enero del 2026 marcó una inflexión en la política nacional y en nuestra visión de las relaciones internacionales de retomar el camino diplomático con el gobierno de los Estados Unidos", afirmó la mandataria encargada durante un acto oficial en Caracas.

Rodríguez dijo que Venezuela se encuentra en un momento "que no imaginábamos en el año 2025", al referirse a la era pos-Maduro.

"Han transcurrido ya casi seis meses y siento que ha sido el camino correcto, dirimir las controversias, dirimir las diferencias" a través de la diplomacia, agregó Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos.

Rodríguez dijo que su gobierno está "desanudando" nudos en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, que tuvieron una relación antagónica desde el que el chavismo llegó al poder en 1999.

Tras capturar a Maduro Washington tomó el control de los ingresos petroleros de Venezuela.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario procesado por narcotráfico en Estados Unidos, escuchó el discurso de Rodríguez entre el público alejado del estrado.